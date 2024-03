”Rakennusalan kriisi syvenee” – SDP patistaa hallitusta toimiin, Lindtmanilta viiden ratkaisun lista

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman patistaa hallitusta tarttumaan toimeen rakennusalan kriisin ratkomiseksi. Hän antaa hallitukselle viisi SDP:n ratkaisuesitystä tilanteeseen. Demokraatti Demokraatti

– Rakennusalan kriisi syvenee. Valoa ei ole vieläkään nähtävissä alan ahdinkoon, vaikka kevät koittaa. Orpon hallitus on laiminlyönyt tarvittavat täsmätoimet tilanteen korjaamiseksi. Seuraavana vajoaa miljardien eurojen arvoinen talotekniikkasektori, Lindtman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Lindtman viittaa viestiketjunsa alussa uutiseen Rakennusteollisuus ry:n tuoreimmasta suhdannekatsauksesta.

– Rakennusalan tilannetta kuvaavat luvut ovat historiallisen heikot. Erityisen pahalta näyttää asuntorakentamisen osalta. Myönnetyt luvat ja aloitukset ovat romahtaneet, nyt myös valmistumiset ovat kääntyneet laskuun. Myös korjausrakentemisessa mennään alaspäin, hän summaa.

Rakennusteollisuuden tiedotteen mukaan mukaan rakennusalan työllisyys- ja työttömyyskehityksessä pahin on vasta edessä. Rakentamisesta on poistumassa 20 000 työpaikkaa ensi vuoden loppuun mennessä.

– Reilun vuoden aikana konkurssiin on mennyt noin 700 rakennusalan yritystä. Pelkästään tämän vuoden alkupuolella jo noin 60. Valtava määrä alan toimijoita ja työpaikkoja on menetetty. Myös isompia toimijoita on kaatunut, Lindtman kertaa alan synkkiä lukemia.

– Rakennusalan työttömyys kasvaa, yrityksiä kaatuu ja työvoimaa karkaa muille aloille ja ulkomaille. Lähitulevaisuudessa nähdään merkittävä asuntopula, mikä haittaa tulevaa kasvua.

– Hallitukselta kesti yli puoli vuotta tarttua esitykseemme Aran korkotukivaltuuksien nostamisesta. Nyt olisi aika toteuttaa 5 muuta ratkaisuesitystämme. Kuten Suomen Pankki on todennut, asuntorakentamisen lama on suurin uhka talouskasvulle tänä vuonna, Lindtman sanoo.

Lindtman listaa viestiketjussaan viisi SDP:n ratkaisuehdotusta:

Otetaan käyttöön määräaikainen ensiasunnon ostajan korkovähennys. Pidetään kiinni ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaudesta. Hyödynnetään Aran lyhyttä korkotukea, kuten tehtiin finanssikriisin aikaan. Otetaan käyttöön asunto-osakeyhtiöihin kohdistuvat peruskorjausavustukset. Ulotetaan kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiöissä asuville myös taloyhtiötä koskeviin remontteihin.

– Lisää keinoja ovat esittäneet muiden muassa kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.) ja useat rakennusalan toimijat. Nyt on kysymys siitä, tarttuuko hallitus tuumasta toimeen ja pelastaa rakennusalan vieläkin syvemmältä ahdingolta.