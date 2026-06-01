1.6.2026 13:14 ・ Päivitetty: 1.6.2026 13:14

Ranskan laivaston käskyt sivuuttanut tankkeri otettiin haltuun Atlantilla

Johan NILSSON / various sources / / Sweden OUT - AFP / LEHTIKUVA
Jin Hui -niminen Venäjän varjolaivastoon kuulunut tankkeri Trelleborgin edustalla Ruotsissa 3. toukokuuta.

Ranska ja sen liittolaiset ovat ottaneet haltuun Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin Atlantilla, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Presidentin mukaan tankkeriin noustiin sunnuntaiaamuna kansainvälisillä vesillä Britannian ja muiden liittolaisten avustuksella. Macron kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että pakotteiden kiertämistä, kansainvälisen merioikeuden rikkomista ja Venäjän hyökkäyssodan rahoittamista ei voida hyväksyä.

Kreml puolestaan kutsuu aluksen haltuunottoa laittomaksi.

- Pidämme näitä toimia laittomina, ne lähentelevät kansainvälistä merirosvousta, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoo.

Varjolaivastolla tarkoitetaan aluksia, joilla Venäjä kiertää öljyn hintakattoa ja sille Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita. Alukset ovat usein vanhoja ja huonokuntoisia ja niiden vakuutukset puutteellisia.

EU:N pakotteiden alaisina on lähes 600 alusta, joiden uskotaan kuuluvan Venäjän varjolaivastoon.

Ranskalainen syyttäjä kertoi, että aluksen kapteeni ei totellut Ranskan laivaston käskyjä. Syyttäjän mukaan aluksen haltuun ottaminen oli välttämätöntä. Asiasta on aloitettu syyttäjän mukaan rikosoikeudellinen tutkinta.

Ranskalaisten viranomaisten mukaan Murmanskista lähtenyt alus oli matkalla Afrikan keskiosissa sijaitsevaan Kameruniin. Alus matkasi valheellisesti Kamerunin lipun alla, sanoi ranskalaisen merivalvonnan edustaja.

Ranska on syyskuun jälkeen noussut ainakin kolmeen muuhun alukseen, joiden uskotaan kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Alukset päästettiin jatkamaan matkaa sen jälkeen, kun niiden omistajat maksoivat sakkoja.

