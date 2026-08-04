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Ulkomaat

4.8.2026 11:03 ・ Päivitetty: 4.8.2026 11:03

Ranskassa heinäkuu oli mittaushistorian helteisin – aiempi kuumuusennätys vuodelta 2006

THIBAUD MORITZ / AFP / LEHTIKUVA
Maastopalot ovat riehuneet Ranskassa kesällä. Kuvassa savu nousee maastosta Corrensissa, Kaakkois-Ranskassa 31. heinäkuuta.

Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006.

Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian kolmanneksi kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70 prosenttia keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.

Kuivuus edesauttoi jättimäisen maastopalon leviämistä Bordeaux’n lähellä heinäkuussa. Kyseessä oli Ranskan suurin maastopalo sitten vuoden 1949. Se poltti 42 000 hehtaaria eli neljä kertaa Pariisin kaupungin kokoisen alueen.

Eurooppaa ovat tänä vuonna koetelleet peräkkäiset helleaallot ja laaja kuivuus, joiden tutkijat ovat katsoneet johtuvan ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta.

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