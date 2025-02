RKP julkaisi vaaliohjelmansa – esittää, että toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaisi jo varhaiskasvatuksessa

Suomen ruotsalainen kansanpuolue RKP lähtee kuntavaaleihin koulutuskärjellä. Puolue tavoittelee sitä, että toisen kansalliskielen oppiminen aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Haluamme, että yhä useampi lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen ja että se on pitkällä tähtäimellä maksutonta, puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Ohjelmassa painotetaan myös perustason taideopetuksen itseisarvoa ja sen merkitystä hyvinvointia ja muuta oppimista edistävänä tekijänä.

Adlercreutz sanoo, että RKP ei kaiva poteroita. Puolue vaikuttaa kuitenkin haluavan ottaa etäisyyttä hallituskumppani perussuomalaisiin korostamalla kunta- ja aluevaaliohjelmassaan vähemmistöjen, monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajien merkitystä.

- Emme hyväksy politiikkaa, joka jakaa yhteiskuntamme meihin ja muihin, vaan haluamme tarjota sekä paikallisesti että kansallisesti yhdistäviä ratkaisuja, ohjelman johdannossa todetaan.

RKP:n mukaan kuntien tulisi edistää aktiivisesti työperusteista maahanmuuttoa kansainvälisillä rekrytoinneilla ja myönteisellä perhepolitiikalla.

Adlercreutz ei näe ristiriitaa siinä, että puolue vaatii kattavaa sairaalaverkkoa ja esimerkiksi paperittomien oikeutta terveys- ja sairaanhoitopalveluihin samaan aikaan, kun se istuu päinvastaista politiikkaa tehneessä hallituksessa.

- Nyt on kyse siitä, millaisia päätöksiä tehdään paikallistasoilla, puheenjohtaja kuittaa.

Kielipolitiikan osalta puolue tavoittelee lisäksi, että entistä useammat kunnat tarjoavat myös englanninkielisen oppimispolun. Myös saamelaisten oikeus opetukseen saamen kolmella eri kielellä halutaan turvata.

VAALIOHJELMA sisältää pitkän listan hyvinvointialueita koskevia toiveita, mutta niiden rahoitukseen se ei juuri ota kantaa.

Aluevaaliohjelmassa todetaan esimerkiksi, että RKP haluaa tarjota kaikille ikääntyneille turvallista asumista, kun he eivät enää pysty asumaan omassa kodissaan. Kysyttäessä kustannusarviota miljarditasolla, Adlercreutz ei anna suoraa vastausta. Hän toteaa suurten ikäluokkien ikääntymisen olevan demografinen haaste, joka vaatii rakenteellisia uudistuksia.

Mysteeriksi jää myös RKP:n näkemys siitä, tulisiko hyvinvointialueille antaa lisää aikaa alijäämän kattamiseen. Talouspolitiikan arviointineuvoston suosituksen mukaan hallituksen tulisi antaa hyvinvointialueille lisäaikaa säästötoimien tekemiseen.

- Se (arviointineuvoston raportti) on syytä ottaa vakavasti, paneutua siihen ja pohtia, miten tästä eteenpäin. Selvää on se, että hyvinvointialueille on eduksi, että maalitolpat eivät siirry koko ajan, Adlercreutz sanoo.

Maakuntaveroon RKP suhtautuu kielteisesti.

- Ajatus on tavallaan hyvä demokratian lähtökohdasta, mutta selvitykset antavat ymmärtää, että nykyisellä kunnallisverorakenteella se toisi huomattavan isoja tasoituseriä tai huomattavia tuloeroja eri alueilla.

ALUEVAALIEN osalta RKP keskittyy muun muassa hoito- ja hoivapalvelujen saatavuuteen. Oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan on puolueen mukaan turvattava asuinpaikkakunnasta, tuloista ja äidinkielestä riippumatta.

- Haluamme, että perusterveydenhuolto on mahdollisimman lähellä. RKP puolustaa pienempiä sairaaloita kaikissa tilanteissa, Adlercreutz sanoo.

Hoitojonoja RKP lyhentäisi muun muassa lisäämällä palveluseteleiden käyttöä.

Puolue sanoo haluavansa huolehtia esimerkiksi siitä, että hoitohenkilöstöllä on pätevyys hoitaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta koskevia asioita.

Kuntien puolue haluaisi tekevän ennakkoarvioinnin päätöstensä vaikutuksista eri sukupuoliin ja soveltavan sukupuolitietoista budjetointia. Lisäksi naisten ja miesten terveyserot tulisi ohjelman mukaan ottaa huomioon terveydenhuollossa.

- Sukupuolen vaikutusarviointi on vastuullista toimintaa, jolla vältetään sitä, että nähdään ihmiset massana, Adlercreutz sanoo.

Käytännössä tämä viittaa puoluejohtajan mukaan esimerkiksi siihen, että tietyt sairaudet ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla, joten seulontoja kohdistetaan eri tavalla.

Potilastietojen ja hoito-ohjeiden puolue haluaa olevan saatavissa ja välitettävän potilaalle kummallakin kansalliskielellä.

ILMASTOTAVOITTEET ovat myös korkealla puolueen prioriteettilistalla.

- Ilmastotavoitteista kenelläkään ei ole varaa ummistaa silmiään, ei myöskään kuntatasolla, Adlercreutz sanoo.

RKP:n mukaan kuntien tulisi siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa ja lopettaa vaiheittain fossiilisten polttoaineiden käyttö. Kuntien halutaan asettavan selkeitä tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseksi. Kilpailutuksissa ehdotetaan otettavaksi käyttöön ilmastojälkiä mittaavia mittareita ja kriteereitä.

Lisäksi Adlercreutz ehdottaa Itämeren kalaruokapäivää lähiruoan tukemiseksi.

Kaisu Suopanki / STT

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 12.46 tiedotustilaisuuden annilla.