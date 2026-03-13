Ruotsi pysäytti taas epäilyttävän tankkerin – Alus EU:n pakotelistalla, venäläiskapteenia epäillään rikoksista

Ruotsin rannikkovartiosto pysäytti torstaina Itämerellä aluksen, jonka epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon.

Komorien lipun alla kulkenut Sea Owl I -tankkeri pysäytettiin Ruotsin aluevesillä Trelleborgin kaupungin edustalla. Meriliikenteen seurantasivustojen mukaan alus oli lähtenyt Brasiliasta helmikuussa ja oli matkalla Viroon.

Rannikkovartioston mukaan aluksen epäillään olevan väärän lipun alla ja merikelvoton. Alus on EU:n pakotelistalla.

LAIVAN venäläistä kapteenia epäillään useista rikoksista. Ruotsalaissyyttäjän mukaan häntä ei toistaiseksi pidätetty, mutta alustava tutkinta aloitettiin väärennetyn asiakirjan käytöstä ja muista merilain rikkomuksista. Myös laivalla tehdään etsintöjä ja kuulusteluja.