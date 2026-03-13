13.3.2026 16:39 ・ Päivitetty: 13.3.2026 16:39
Ruotsi pysäytti taas epäilyttävän tankkerin – Alus EU:n pakotelistalla, venäläiskapteenia epäillään rikoksista
Ruotsin rannikkovartiosto pysäytti torstaina Itämerellä aluksen, jonka epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon.
Komorien lipun alla kulkenut Sea Owl I -tankkeri pysäytettiin Ruotsin aluevesillä Trelleborgin kaupungin edustalla. Meriliikenteen seurantasivustojen mukaan alus oli lähtenyt Brasiliasta helmikuussa ja oli matkalla Viroon.
Rannikkovartioston mukaan aluksen epäillään olevan väärän lipun alla ja merikelvoton. Alus on EU:n pakotelistalla.
LAIVAN venäläistä kapteenia epäillään useista rikoksista. Ruotsalaissyyttäjän mukaan häntä ei toistaiseksi pidätetty, mutta alustava tutkinta aloitettiin väärennetyn asiakirjan käytöstä ja muista merilain rikkomuksista. Myös laivalla tehdään etsintöjä ja kuulusteluja.
Kyseessä on toinen kerta viikon sisällä, kun viranomaiset pysäyttivät laivan Skånen rannikolla. Viikko sitten pysäytettiin kansainvälisen käyttökiellon takia rahtialus Caffa. Laivan kapteeni pidätettiin epäiltynä väärennetyn asiakirjan käytöstä.
