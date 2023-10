Ruotsin hallitus antoi puolustusvoimille tehtävän

Ruotsin hallitus antoi torstaina puolustusvoimille tehtävän auttaa poliisia jengirikollisuuden torjumisessa nykyisen lainsäädännön puitteissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Torstaisen päätöksen mukaan puolustusvoimat asettaa sekä henkilöstöä että kalustoa poliisin käyttöön. Oikeusministeri Gunnar Strömmerin mukaan kyse voi olla muun muassa räjähteiden teknisistä tutkimuksista ja helikopterikuljetuksista.

Torstaisesta toimeksiannosta raportoidaan Strömmerin mukaan hallitukselle ensimmäisessä vaiheessa huhtikuussa ja loppuraportti on tulossa ensi vuoden syksyllä. Ministeri kuitenkin korostaa, että raportti ei ole toimeksiannon tarkoitus vaan poliisin ja puolustusvoimien yhteistyötä on tehostettava välittömästi.

TOIMEKSIANNON tarkoituksena on myös löytää uusia yhteistyötapoja poliisin ja puolustusvoimien välillä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Yksi tällainen on niin sanottu kohteen valintaan liittyvä analyysi, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT saamiinsa tietoihin viitaten.

Puolustusvoimissa on osaamista kohdevalinta-analyysin käytössä. Kyse on tietoaineistojen analysoinnista, jonka avulla voidaan ennakoida, missä seuraava hyökkäys saattaa tapahtua. Toiveissa on, että tätä menetelmää voitaisiin soveltaa jengirikollisuuden torjunnassa. Näin voitaisiin ennakoida, missä seuraavan räjähdyksen tai ampumisen odotetaan tapahtuvan.

Poliisiylijohtaja Anders Thornberg on aiemmin maininnut, että kohdevalinta-analyysissa on kyse asiantuntemuksesta, johon poliisi haluaa puolustusvoimien apua. Tästä on puhunut myös pääministeri Ulf Kristersson.

- Puolustusvoimilla on laaja asiantuntemus tulevaisuuden riskejä arvioitaessa. Tämä voidaan asettaa poliisin käyttöön, Kristersson sanoi viime viikolla.

MYÖHEMMIN on myös tarkoitus tarkistaa lainsäädäntöä niin, että poliisille annetaan vastedes parempia mahdollisuuksia pyytää puolustusvoimilta apua.

Ruotsilla on perinteisesti ollut pidättyväinen kanta poliisille annettavaan sotilaalliseen tukeen. Nykyinen lainsäädäntö sallii armeijan aseistetun henkilökunnan auttavan poliisia vain terroritekojen yhteydessä.

Ruotsissa tapahtui jälleen torstaiaamuna räjähdys, jossa lähellä Tukholmaa sijaitseva omakotitalo vaurioitui pahoin. Poliisin alustavan arvion mukaan talo oli räjähdyshetkellä tyhjillään, eikä henkilövahinkoja ilmeisesti syntynyt.

Voimakas räjähdys tuhosi talon julkisivun ja vaurioitti myös naapuruston muita rakennuksia.

Räjähdys vaikuttaa liittyvän Ruotsia piinaavaan rikollisjengien välienselvittelyyn. Upplands-Bron kunnassa sijaitsevassa talossa oli ollut hiljattain kirjoilla mies, jonka epäillään sekaantuneen teinipojan murhaan.