Ruotsin puolueet kokoustivat Ukrainan tilanteesta – keskusteluista ei herunut tietoa julkisuuteen

Ruotsissa pidettiin tiistaina iltapäivällä parlamentaarinen kokous Ukrainan tilanteesta. Ulkoministeri Maria Malmer Stenergard (kuvassa) oli kutsunut kaikki valtiopäiväpuolueet koolle kokoukseen, jonka salaiseksi luokitelluista keskusteluista ei kerrottu mitään julkisuuteen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Malmer Stenergard piti kuitenkin kokouksen jälkeen lehdistötilaisuuden, jossa hän arvioi, ettei Ruotsin turvallisuustilanne ole viime päivien tapahtumien seurauksena muuttunut.

- Meillä on Natossa uskottava viides artikla ja arvioni on, että Yhdysvallat on sitoutunut siihen, ulkoministeri sanoi viitaten Naton peruskirjan yhteistä puolustusta koskevaan artiklaan.

Hän sanoi viime päivien puheiden kuitenkin saaneen useat maat Euroopassa ymmärtämään puolustukseen investoimisen tärkeyden.

- Se on minusta pohjimmiltaan hyvä ja parantaa sen edellytyksiä, että Yhdysvallat on mukanamme, Malmer Stenergard sanoi.

Ennen puolueiden keskustelua hän vakuutti Ukrainan tukemisen pysyvän edelleen Ruotsin hallituksen tärkeimpänä ulkopoliittisena tavoitteena.

Suomessakin pidettiin tiistaina pääministeri Petteri Orpon (kok.) koolle kutsuma eduskuntapuolueiden kokous Ukrainan tilanteesta.

YHDYSVALTAIN ja Venäjän ulkoministereiden tapaamista Saudi-Arabiassa Malmer Stenergard kommentoi sanomalla, etteivät kyseessä olleet hänen mielestään mitkään kunnolliset neuvottelut, vaan alustava keskustelu.

- Venäjä haluaa maalata kulissin, joka palvelee heidän tarkoitusperiään — mistään Ukrainaa koskevasta ei voida neuvotella ilman Ukrainaa, ministeri sanoi.

Maanantaina Malmer Stenergard sanoi Ruotsin radiolle, ettei Ruotsi sulje pois mahdollisuutta ruotsalaisten rauhanturvaajien lähettämisestä Ukrainaan. Hänen mukaansa ensin on saatava aikaan oikeudenmukainen ja pysyvä rauha.

Ruotsi on myös yksi Euroopan maista, jotka ovat saaneet Yhdysvalloilta kirjeen, jossa tiedustellaan Euroopan maiden mahdollisuutta osallistua mahdollisen rauhan turvaamiseen Ukrainassa. Asian vahvisti TT:lle Ruotsin puolustusministeriö.

Ruotsin opposition sosiaalidemokraatit arvioivat tiistaina, että vielä on aivan liian aikaista ottaa kantaa kysymykseen mahdollisista Ukrainaan lähetettävistä ruotsalaisista rauhanturvaajista.