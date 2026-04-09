Ulkomaat

9.4.2026 04:54 ・ Päivitetty: 9.4.2026 04:54

Rutte sai hengähdysaikaa: USA ei vielä rankaissut Natoa

LEHTIKUVA / AFP
Ennen presidentin tapaamista Rutte asettui kuvattavaksi ulkoministeri Marco Rubion (oik) kanssa.

Puolustusliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ”selvästi pettynyt” moniin Nato-maihin, koska nämä eivät ole tukeneet Yhdysvaltojen sotaa Irania vastaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rutte kommentoi asiaa uutiskanava CNN:lle tavattuaan Trumpin Valkoisessa talossa paikallista aikaa keskiviikkona.

Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt oli ennen tapaamista sanonut, että Trump aikoo keskustella Rutten kanssa Yhdysvaltojen mahdollisesta vetäytymisestä sotilasliitosta.

Rutte ei kommentoinut CNN:lle sitä, ottiko Trump asian puheeksi.

- Kuten sanoin, pettymystä on selvästi ilmassa, mutta samaan aikaan hän kuunteli minun argumenttejani tapahtumista, Rutte vastasi CNN:n kysymykseen.

Rutte kuvaili tapaamista Trumpin kanssa suoraksi ja avoimeksi keskusteluksi ”kahden hyvän ystävän” välillä.

Pääsihteeri kertoi ymmärtävänsä Trumpin pettymyksen, mutta sanoi huomauttaneensa presidentille, että monet Euroopan maat ovat auttaneet muun muassa tarjoamalla ylilentoja, logistiikkaa ja tukikohtia. Hänen mukaansa suuri osa Euroopasta myös tukee Yhdysvaltoja tavoitteissa vähentää Iranin ydin- ja ohjuskapasiteettia.

Trump on ollut viime aikoina avoimesti suuttunut eurooppalaisille Nato-liittolaisille ja uhannut vetää Yhdysvallat pois Natosta.

SILTI TAPAAMISEN jälkeen Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan, että Nato ei ollut Yhdysvaltojen apuna silloin kun sitä tarvittiin eikä se tule olemaan tulevaisuudessakaan.

- Muistatteko Grönlannin, sen ison, huonosti johdetun jääpalan, Trump kirjoitti tyylilleen uskollisesti isoin kirjaimin.

Trump ei avannut viestissään asiaa enempää tai kommentoinut tarkemmin tapaamista Rutten kanssa.

SANOMALEHTI Wall Street Journalin mukaan Trumpin hallinto harkitsee ”rangaistusta” Naton jäsenmaille, jotka eivät auttaneet häntä Iran-sodassa tarpeeksi. Lehti perustaa tietonsa hallinnon sisäisiin virkamieslähteisiin.

Suunnitelman mukaan Yhdysvallat vetäisi joukkonsa pois epäavuliaista maista ja siirtäisi ne maihin, jotka ovat olleet enemmän tueksi sodassa.

Yhdysvalloilla on noin 84 000 sotilasta eri puolilla Eurooppaa Yhdysvaltain tukikohdissa.

Joukkojen poisvetäminen olisi huomattavasti kevyempi ratkaisu kuin Trumpin uhkaukset vetää Yhdysvallat pois Natosta.

Hän ei kuitenkaan voi vetää maata pois Natosta ilman kongressin hyväksyntää.

Wall Street Journalin mukaan kyseessä on yksi monista suunnitelmista, joista Trumpin hallinto on keskustellut Naton rankaisemiseksi.

