Rydman: “Suomen kannalta valitettava päätös, ei kuitenkaan aivan odottamaton päätös”

Teräsyhtiö SSAB:n hallitus on tänään päättänyt, että se rakentaa fossiilittoman teräksen minimill-tuotantolaitoksen Ruotsin Luulajaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Investointi olisi haluttu myös Suomeen SSAB:n Raahen tehtaalle, mutta tällä kertaa Luulaja veti pidemmän korren.

“Liiketoiminnalliset syyt puolsivat etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaan osalta. Lisäksi Raahen tehtaan nykyiset laitteet ovat kehittyneempiä, moninaisempia ja paremmassa kunnossa. Kolmantena askeleena muutoksessa on suunnitteilla Raahen muutos. Projektin ajoitus riippuu SSAB:n rahoitus- ja toteutuskapasiteetista sekä Luulajan hankkeesta saatavista opeista”, SSAB:n tiedotteessa todetaan.

Elinkeinoministeri (ps.) Wille Rydman sanoo, että yritys on omalta osaltaan kommentoinut, miksi investointi meni Ruotsiin.

– Varmaankaan ei ole sen enempää sitä syytä spekuloida, mutta heille varmaan keskeinen näkökulma oli se, että Luulajassa investointien tekninen tarve on isompi. Se laitos on vähemmän kannattava kuin Raahen laitos. Sen takia heidän näkökulmastaan sen modernisointi näkyy olleen asialistalla ensimmäisenä, Rydman totesi medialle eduskunnassa.

Rydmanin mukaan Suomen hallitus on pitänyt tiiviisti yhteyttä SSAB:n johtoon ja korostanut niitä etuja, joita Suomella olisi ollut, ennen kaikkea vahvaa kantaverkkoa.

– Tätä puolta on tuotu esille. Se on epäilemättä siellä myöskin arvioissa otettu huomioon, mutta toisenlaiset kysymykset ovat sitten painaneet viime kädessä vaakakupissa enemmän. Tämä on tietysti Suomen kannalta valitettava päätös, ei kuitenkaan aivan odottamaton päätös, Rydman summaa.

Rydman ei usko, että Suomen hallitus olisi voinut toimia jotenkin toisin, jotta investointi olisi saatu ensin Suomeen.

RYDMAN muistuttaa, että hyvää on se, ettei Raahen investointi ole peruuntumassa, mutta SSAB:n ajojärjestys on nyt aloittaa investoinnit Luulajasta.

– Toki olisimme toivoneet toisenlaista järjestystä, mutta toivottavasti mahdollisimman pian Raahenkin kohdalla modernisointi toteutuu.

Rydman ei usko, että SSAB:n tämän päivän päätös kertoo juurikaan Suomen kilpailukyvystä.

– Etenkin vastaavanlaisissa investoinneissa Suomen hyvin vahva kantaverkko on meille merkittävä etu ja se lisää merkittävää kiinnostusta. Mutta tässä tapauksessa SSAB:llä yrityksenä näkyisi olleen sellaiset liiketaloudelliset intressit, jotka heillä ovat painaneet vaakakupissa ratkaisua Luulajan päästä aloittamiseen.

Rydmanilta kysyttiin myös, ovatko Suomessa käynnissä olevat lakot voineet vaikuttaa SSAB:n investointipäätökseen. Hän sanoi, että eivät ne ainakaan ole edesauttaneet Suomen kannalta myönteistä päätöstä.

– Vaikka juuri tässä tapauksessa lakoilla ei ehkä ratkaisevaa vaikutusta ainakaan yrityksen oman ilmoituksen mukaan olisikaan ollut, monessa muussa tapauksessa lakoilla saattaakin olla hyvinkin ratkaiseva vaikutus.

SSAB Europe -divisioonan johtaja ja johtoryhmään kuuluva Olavi Huhtala on kertonut Helsingin Sanomille, ettei Suomen poliittisilla lakoilla ollut vaikutusta päätökseen.

JOS investointi olisi saatu Raaheen, sillä olisi ollut myös merkittävä vaikutus Suomen hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen.

– Jos Raahen laitos oltaisiin saatu investointilistalle nopeammin, se olisi toki ollut myöskin Suomen päästöjen näkökulmasta myönteinen asia. Toki tietysti jos ajatellaan tätä kysymystä globaalissa näkökulmassa, päästöt ovat päästöjä riippumatta siitä missä ne syntyvät ja joka tapauksessa on hyvä, että ilmastotoimet etenevät, Rydman sanoo.