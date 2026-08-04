Politiikka
4.8.2026 15:05 ・ Päivitetty: 4.8.2026 15:02
SAK budjettiehdotuksesta: Työttömyyden torjunta unohtui
SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainàn mukaan valtionvarainministeriön budjettiehdotuksessa olisi pitänyt keskittyä työttömyyden torjuntaan ja kansalaisten luottamuksen vahvistamiseen.
– Työttömyysaste on yli kymmenen prosentin. Hallitus on perusteetta syyttänyt siitä huonoa suhdannetta. Tarkentuneiden tilastojen perusteella Suomen talous on kasvanut jo vuodesta 2024 lähtien. Todellinen syy massatyöttömyyteen on hallituksen epävarmuutta ruokkiva ja pienituloisten asemaa heikentävä talouspolitiikka, Lainà sanoo tiedotteessa.
Lainà muistuttaa, että Suomi on historiansa toiseksi pahimmassa työttömyyskriisissä. Kesällä pitkäaikaistyöttömien määrä ylitti jopa 1990-luvun laman lukemat. Lisäksi pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista on noussut yli 40 prosenttiin. Lainà näkee suurena riskinä, että pitkäaikaistyöttömyys muuttuu rakenteelliseksi.
Yhteisöveron alennusta kannattavat lähinnä siitä itse hyötyvät tahot.
– Pitkäaikaistyöttömyyden taltuttamiseksi ensi vuoden budjetissa pitäisi palauttaa suojaosat sosiaaliturvaan ja lisätä palkkatukea. Lisäksi työvoimakoulutukseen olisi syytä panostaa jäädyttämällä niiden ajalta kuntien työttömyysturvan sakkomaksut, hän ehdottaa.
PATRIZIO Lainà sanoo, että hallituksen olisi syytä perua yhteisöveron alennus, joka on Lainàn mukaan julkiselle taloudelle kallis ja myös tehoton.
– Näin ehditään vielä välttää poukkoileva veropolitiikka, sillä yhteisöveron alennus joudutaan hyvin todennäköisesti perumaan seuraavalla hallituskaudella, Lainà sanoo.
Lainà huomauttaa, että yhteisöveron alennusta kannattavat lähinnä siitä itse hyötyvät tahot.
– Suurin osa yhteisöveron alentamiseen lausunnon antaneista suhtautuu siihen kielteisesti tai korkeintaan neutraalisti. Kokonaisveroaste on laskemassa Orpon hallituskauden aikana, mikä kiihdyttää julkista velkaantumista.
Lainà huomauttaa, ettei Suomella ole varaa laskea kokonaisveroastetta.
– Merkittävästi nousevat puolustusmenot on rahoitettava jotenkin. Orpon hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta hallituskauden jälkeen yli kahdella miljardilla eurolla ja näiden rahoittaminen jää tulevan hallituksen vastuulle.
Lainà pitää menolisäysten ja veronkevennysten rahoittamisen lykkäämistä tulevalle hallitukselle vastuunpakoiluna.
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