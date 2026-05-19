SAK:n kysely: Työpaikoilla kaivataan lisää koulutusta työntekijöille

Useilla työpaikoilla tarvitaan lisää koulutusta työntekijöille, SAK:n luottamushenkilökyselystä selviää. Koulutusta kaivataan erityisesti uuden teknologian käyttöön ottamisessa. Demokraatti Demokraatti

Kyselyssä kartoitettiin SAK:laisten luottamushenkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä työpaikoilla.

Yli puolet (52 prosenttia) vastaajista kertoi, että heidän työpaikallaan on työntekijöitä, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta, jotta he selviäisivät nykyisistä työtehtävistään. Vastaajista 60 prosenttia arvioi, että lisäkoulutusta tarvitsevat kaikki ikäryhmät tasaisesti.

Luottamushenkilöiden mukaan lisäkoulutusta tarvitaan erityisesti uuden teknologian käyttöön ottamisessa (63 %) ja muuttuneisiin työtehtäviin liittyen (61 %).

Viimeisen vuoden aikana 60 prosenttia vastaajista kertoi keskustelleensa työntekijöiden lisäkoulutustarpeista työnantajan kanssa. Liki puolet (48 %) reagoi koulutustarpeeseen myönteisesti.

Yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa on SAK:n kyselyn mukaan kasvanut hieman vuodesta 2024. Nyt yhteistyöstä raportoi 61 prosenttia vastaajista, kun viimeksi siitä kertoi 58 prosenttia vastaajista. SAK:n mielestä oppilaitosyhteistyötä pitää tiivistää.

KYSELYN avovastauksissa nousi esiin, että koulutus painottuu esihenkilöihin. Koulutuksen toteutumisen esteinä mainittiin muun muassa liian vähäiset resurssit ja siitä johtuva kiire.

Kyseyyn vastanneet luottamushenkilöt toivoivat käytännönläheisiä koulutuksia ja laadukkaampaa koulutusta verkossa toteutettujen ”klikkikoulutusten” sijaan. Lisäksi työpaikoille kaivattiin selkeitä koulutussuunnitelmia.

SAK:n koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski katsoo, että kyselyn tulokset korostavat aikuiskoulutuksen tärkeyttä. Hän pitää ilahduttavana, että osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan työpaikoilla pääsääntöisesti positiivisesti, mutta se ei aina näy koulutusten käytännön toteutuksessa.

– Työpaikoilla on vielä paljon tehtävää, jotta osaamisen ylläpito ja kehittäminen olisi pitkäjänteistä ja saavuttaisi kaikki työntekijät, Heinikoski sanoo tiedotteessa.

Työnantajan vastuuta työntekijöiden osaamisen kehittämisestä täytyy SAK:n mielestä lisätä.

– Vain osaavan työvoiman avulla tuottavuutta ja työllisyyttä voidaan parantaa. Seuraavassa hallitusohjelmassa aikuisten osaamisen kehittäminen pitää olla vahvasti esillä.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin Koulutus ja oppiminen SAK:laisilla aloilla vastasi 1071 luottamushenkilöä. Kysely tehtiin maaliskuussa 2026.