Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

19.5.2026 06:28 ・ Päivitetty: 19.5.2026 06:28

SAK:n kysely: Työpaikoilla kaivataan lisää koulutusta työntekijöille

Arja Jokiaho

Useilla työpaikoilla tarvitaan lisää koulutusta työntekijöille, SAK:n luottamushenkilökyselystä selviää. Koulutusta kaivataan erityisesti uuden teknologian käyttöön ottamisessa.

Demokraatti

Demokraatti

Kyselyssä kartoitettiin SAK:laisten luottamushenkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä työpaikoilla.

Yli puolet (52 prosenttia) vastaajista kertoi, että heidän työpaikallaan on työntekijöitä, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta, jotta he selviäisivät nykyisistä työtehtävistään. Vastaajista 60 prosenttia arvioi, että lisäkoulutusta tarvitsevat kaikki ikäryhmät tasaisesti.

Luottamushenkilöiden mukaan lisäkoulutusta tarvitaan erityisesti uuden teknologian käyttöön ottamisessa (63 %) ja muuttuneisiin työtehtäviin liittyen (61 %).

Viimeisen vuoden aikana 60 prosenttia vastaajista kertoi keskustelleensa työntekijöiden lisäkoulutustarpeista työnantajan kanssa. Liki puolet (48 %) reagoi koulutustarpeeseen myönteisesti.

Yhteistyö paikallisten oppilaitosten kanssa on SAK:n kyselyn mukaan kasvanut hieman vuodesta 2024. Nyt yhteistyöstä raportoi 61 prosenttia vastaajista, kun viimeksi siitä kertoi 58 prosenttia vastaajista. SAK:n mielestä oppilaitosyhteistyötä pitää tiivistää.

KYSELYN avovastauksissa nousi esiin, että koulutus painottuu esihenkilöihin. Koulutuksen toteutumisen esteinä mainittiin muun muassa liian vähäiset resurssit ja siitä johtuva kiire.

Kyseyyn vastanneet luottamushenkilöt toivoivat käytännönläheisiä koulutuksia ja laadukkaampaa koulutusta verkossa toteutettujen ”klikkikoulutusten” sijaan. Lisäksi työpaikoille kaivattiin selkeitä koulutussuunnitelmia.

SAK:n koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski katsoo, että kyselyn tulokset korostavat aikuiskoulutuksen tärkeyttä. Hän pitää ilahduttavana, että osaamisen kehittämiseen suhtaudutaan työpaikoilla pääsääntöisesti positiivisesti, mutta se ei aina näy koulutusten käytännön toteutuksessa.

– Työpaikoilla on vielä paljon tehtävää, jotta osaamisen ylläpito ja kehittäminen olisi pitkäjänteistä ja saavuttaisi kaikki työntekijät, Heinikoski sanoo tiedotteessa.

Työnantajan vastuuta työntekijöiden osaamisen kehittämisestä täytyy SAK:n mielestä lisätä.

– Vain osaavan työvoiman avulla tuottavuutta ja työllisyyttä voidaan parantaa. Seuraavassa hallitusohjelmassa aikuisten osaamisen kehittäminen pitää olla vahvasti esillä.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin Koulutus ja oppiminen SAK:laisilla aloilla vastasi 1071 luottamushenkilöä. Kysely tehtiin maaliskuussa 2026.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Politiikka
19.5.2026
Häkkänen: Puolustusvoimat oli valmiina ampumaan viime perjantain droonin alas – ”Tyhjennettiin maa-, meri- ja ilma-alueet”
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU