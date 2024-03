Saksan puolustusministeri Boris Pistorius avasi, miksei pitkän kantaman ohjuksia ole vielä lähetetty Ukrainaan

Saksan puolustusministeri Boris Pistorius vierailee perjantaina Helsingissä puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) vieraana. Pistorius tutustui vierailullaan muun muassa suomalaiseen kokonaisturvallisuuteen ja teki kierroksen Helsingin Merihaan väestönsuojatiloissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puolustusministerien yhteisessä tiedotustilaisuudessa käsiteltiin lähinnä Venäjän uhkaa Euroopalle sekä Ukrainan tukemista.

Häkkänen ja Pistorius korostivat Saksan ja Suomen toimivaa yhteistyötä jo ajalta ennen kuin Suomesta tuli Naton jäsen. Pistorius kiitti Suomea Ukrainan tukemisesta ja nosti esiin, että Saksa on maailmanlaajuisesti toiseksi suurin Ukrainan tukija.

Viime aikoina keskustelu Ukrainan saaman tuen riittävyydestä on kuitenkin käynyt kiivaana. EU:n suurmaata Saksaa on syytelty viivyttelystä aseavun tarjoamisessa Ukrainalle. Saksalla on käytössään pitkän kantaman Taurus-ohjuksia, joiden iskuetäisyys on noin 500 kilometriä. Liittokansleri Olaf Scholzin hallinto ei ole ollut halukas lähettämään näitä Ukrainalle.

Tiedotustilaisuudessa puolustusministeri Pistoriukselta kysyttiin pitkän kantaman ohjusten lähettämisestä Ukrainalle. Hän sanoi, etteivät pitkän kantaman ohjukset ratkaise sotaa. Hänen mukaansa on yksi raja, jota Saksa ei koskaan tule ylittämään, ja se on se, että maa ei halua olla sodan osapuoli.

- Se on syy, miksi Tauruksia ei ole vielä toimitettu, hän sanoi painokkaasti.

Häkkäseltä taas kysyttiin, onko Saksan asevoimien tietovuoto horjuttanut Suomen luottamusta liittolaiseensa. Venäjän sosiaalisessa mediassa julkaistiin viikko sitten liki 40 minuuttia pitkä nauhoite, jossa saksalaisupseerit keskustelevat Taurus-ohjuksista ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta sodan kulkuun.

- Saksa on täysin luotettava kumppani, Häkkänen vastasi.

TIEDOTUSTILAISUUDESSA sivuttiin myös Ranskan presidentti Emmanuel Macronin taannoista kommenttia siitä, ettei mahdollisuutta länsijoukkojen lähettämisestä Ukrainaan tulisi sulkea pois.

- EU on vahva unioni, jossa on itsevarmoja valtioita ja johtajia. Totta kai silloin tällöin tapahtuu niin, että kuulemme asioita, joista kaikki eivät ole samaa mieltä. Tämä on hyvin normaalia, Pistorius vastasi kysymykseen Macronin avauksesta.

Häkkänen taas sanoi, ettei kukaan tue länsijoukkojen lähettämistä Ukrainaan, mutta kaikki tukevat apua aseina, ammuksina ja rahana. Juuri siihen maiden tulisi Häkkäsen ja myös Pistoriuksen mukaan keskittyä.

Tiedotustilaisuudessa Häkkäseltä kysyttiin, aikooko Suomi lähettää sotilaita Punaisellemerelle. Yle kertoi keskiviikkona Suomen aikovan lähettää sotilaita turvaamaan Punaisenmeren laivaliikennettä.

- Päätös tehdään tänään, ja tiedotamme siitä tänään myöhemmin, Häkkänen sanoi.

Sotilaita lähetettäisiin Punaisellemerelle turvaamaan rahtilaivojen liikennöintiä. Punaisenmeren kautta kulkeva rahtiliikenne on häiriintynyt sen jälkeen kun Jemenin huthikapinalliset viime syksynä alkoivat tehdä iskuja rahtilaivoja vastaan.