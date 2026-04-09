”Sanelun tulos, opet marssii ulos!” – OAJ:n lakkotapahtumassa Tampereella riitti taistelutahtoa

”Laadukas koulutus, reilut ehdot – Sivista tarjoaa puitteet kehnot! Voihan veikko, eihän OAJ ole heikko! Kun Sivista sanoo pakko, siitä seuraa lakko! Sanelun tulos, opet marssii ulos!”, huudattaa OAJ:n 2. varapuheenjohtaja Lauri Hietalahti lakkoväkeä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) edustalla. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Ammattikorkeakoulujen työehtoneuvottelut ovat pahasti jumissa – työriitaa ratkotaan nyt valtakunnansovittelijan johdolla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ yrittää vauhdittaa sopimuksen syntymistä lakoilla. Ammattikorkeakoulujen historian ensimmäinen lakko oli eilen Helsingin Metropoliassa, tänään vuorossa on TAMK. Hietalahti kuvailee, että tunnelma lakkopäivänä on ollut hyvä.

– Väkeä on saatu liikkeelle. Erityisen kivaa on, että opiskelijat lähtivät mukaan. He pitävät huolen rokista ja minä puheista, TAMKissa sähkövoimatekniikan lehtorina työskentelevä Hietalahti kuvaili Demokraatille OAJ:n lakkotapahtumassa puoliltapäivin.

– Joka aamu, kun itse herään, totean aina, että tänään tulee elämäni paras työpäivä. Tänä aamuna muistin, että jumalaare, tänään menenkin lakkoon, niin nyt onkin paras lakkopäivä!

Ammattikorkeakoulujen työehdoista neuvottelevat työntekijöitä edustavat OAJ ja useamman ammattiliiton väkeä edustava neuvottelujärjestö Ylemmät toimihenkilöt YTN. Työnantajaa edustaa Sivistysala ry eli Sivista.

Työriidan yksi keskeisistä kiistakysymyksistä on niin sanottu tekniikan ja liikenteen opetushenkilöstön saatavuuslisä. Sivista on viestinnässään esittänyt, että lisä jaettaisiin eri alojen opettajien kesken oikeudenmukaisemmin. OAJ:n näkökulmasta kyse on yhden opettajaporukan palkan alennuksesta.

– OAJ ei voi sitoutua sellaiseen, että tessissä on palkkaa heikentäviä elementtejä. Se ei vain käy. Se mietityttää, että mikä tässä on taustalla. Tuleeko EK:lta viestiä, että jos tähän sopimukseen saadaan tällainen palkkaa alentava elementti, niin siitä lähtisi sitten tauti leviämään, Hietalahti tuumii.

TAMKIN lakkotapahtumassa Sivistan viestinnälle annetaan pisteitä taidokkaasta spinnauksesta. Eihän se tietenkään muiden alojen opettajista huonolta kuulosta, että saisi lisää liksaa.

– Siinä on epäkohta, mutta ajattelen niin, että työnantajalla ei ole mitään estettä siihen, että nostaisi kaikkien palkat paremmalle tasolle. Sivista ajattelee, että tämä on meillä heikko kohta, että tällä kannattaa yrittää hajottaa meidän rivit. Mutta se ei onnistu, Stiina Storvik-Sydänmaa toteaa.

Storvik-Sydänmaa työskentelee TAMKissa sotealan lehtorina eli juuri hän olisi sitä porukkaa, joka olisi työnantajan markkinoiman ”oikeudenmukaisemman jaon” saamapuolella. Hänestä nyt on tärkeää lakkoilla parempien työehtojen ja palkan puolesta ja heikennyksiä vastaan.

– Koen oman työni kauhean merkitykselliseksi ja ajattelen, että sen pitäisi näkyä myöskin palkassa, työehdoissa ja resursseissa.

Vuosikymmeniä opettanut Storvik-Sydämaa kertoo, että opiskelijaryhmät ovat kasvaneet koko ajan. Vaikkapa 80 opiskelijan joukon ohjaaminen on hankalaa.

– Ajattelen, että minulla on myös iso vastuu. Minun käsieni lävitse menee niitä ammattilaisia, joiden pitäisi osata tehdä sitä työtä.

Storvik-Sydänmaa, Gitte Taulo ja Mervi Juntunen ovat valmiita toiseenkin lakkoon, jos sellainen tulee. Nyt lakkovaroituksissa on jo lähdetty toiselle kierrokselle – Metropoliaan on annettu toinen lakkovaroitus. Jos lakkovaroitukset seuravaat samaa kaavaa, tulee seuraava taas Tampereelle.

Lakkokierros jatkuu ensi viikolla. Seuravana vuorossa on Turun ammattikorkeakoulu tiistaina 14. huhtikuuta. Lakkovaroitukset on annettu myös Jyväskylän ammattikorkeakoululle (15.4.), Savonia-ammattikorkeakoululle (16.4.), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle (XAMK) (21.4.), LAB-ammattikorkeakoululle (22.4.) ja uudestaan Metropolialle (23.4.). Näistä YTN on mukana Savonian lakosta alkaen. Lakot toteutuvat, jos sitä ennen työriitaan ei saada sopua.

TAMKin edustalla Demokraatin jututtamat lakkoilijat nostivat esiin hyvän suhteen omaan työnantajaan. TAMKin kanssa kaikki sujuu mukavasti ja asioista on aina voitu sopia paikallisesti.

– Täällä on ollut hyvä henki ja tänne on ollut miellyttävä tulla töihin ja uusia työntekijöitä on saatu hyvin. Minusta tämä on surullinen tilanne. Ei TAMKilta ole tullut sellaista latinkia kuin Sivistalta. Mietin, että mistä nämä vaatimukset tulevat, kun jokainen ammattikorkeakoulu on isäntä Sivistalle, Lauri Hietalahti pohtii.

Ylemmät toimihenkilöt YTN, jonka väkeä on muun muassa TKI-puolella, liittyy lakkoihin ensi viikolla, kun Savoniassa lakkoillaan. Hietalahti sanoo olevansa ylpeä ammattikorkeakoulun henkilökunnasta, joka tekee tärkeää työtä opettajina ja TKI-toiminnassa.

– Opiskelijamäärä lisääntyy, raha ei lisäänny ja se tuntuu selkänahassa. Jotta Oy Suomi Ab nousee, tarvitsemme lisää opiskelijoita ja vielä lisä TKI-toimintaa. Työmme on vaativaa ja kuormittavaa. Siksi tämä asetelma, mikä neuvottelupöydässä on, kuulostaa tosi loukkaavalta ja hurjalta.

Sivista on vienyt OAJ:n lakot työtuomioistuimen käsittelyyn, koska työnantaja pitää lakkoja laittomina. OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio kertoo, että taustalla on työnantajan tulkinta, että OAJ:n ja YTN:n olisi pitänyt ilmoittaa neuvottelut päättyneeksi samaan aikaan. OAJ katsoi neuvottelut päättyneeksi 23. maaliskuuta. YTN seurasi perässä 31. maaliskuuta.

– OAJ edustaa opetushenkilöstöä ja YTN TKI-porukkaa. OAJ on yksi sopijaosapuoli ja näemme, että voimme antaa lakkovaroituksen, kun ilmoitimme, että neuvottelut ovat päättyneet. Työtuomioistuimen kanta saadaan varmasti aika nopeastikin.