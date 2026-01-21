Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.1.2026 10:56 ・ Päivitetty: 21.1.2026 10:56

Sarjavalittajat kuriin? Hallitus lupaa tutkia estokeinoja

DEMOKRAATTI / ARJA JOKIAHO
Ministeriöiden mukaan aiheettomat ja kiusantekomielessä tehdyt valitusprosessit hidastavat toisinaan kaavoitusta, rakentamista ja kunnan kehittämistä.

Kolmen ministerin hallinnonalalla on aloitettu selvitys, jolla niin sanottuihin aiheettomia valituksia voitaisiin karsia. Suunnitelmaan on kirjattu niin hallinto-oikeuden etukäteismaksuja, maksujen korotuksia kuin pyrkimys tosiasiallisesti rajoittaa tuomioistuimeen pääsyä.

Demokraatti

Demokraatti

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan oikeusministeri Leena Meri (ps.), kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja ympäristöministeri Sari Multala (kok.) haluavat selvittää, miten aiheettomiin valituksiin pystyttäisiin jatkossa puuttumaan.

Aiheettomat valitusprosessit hidastavat toisinaan kaavoitusta, rakentamista ja kunnan kehittämistä. Joskus oikaisupyyntöjä ja valituksia saatetaan tehdä myös kiusaamistarkoituksessa.

Hallitus vei huhtikuussa aiheettomien valitusten karsimisen vuosien 2026-2029 julkisen talouden suunnitelmaan. Suunnitelmaan on tiedotteen mukaan kirjattu myös, että hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyjen aiheettomien valitusten maksuja nostetaan.

Oikeusministeriö julkaisi esiselvityksen etukäteismaksusta tuomioistuimissa tammikuussa 2025. Etukäteismaksu nostaisi kynnystä tehdä aiheettomia valituksia, mutta merkitsisi myös tosiallisesti tuomioistuimeen pääsyn rajoittamista.

Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö sekä niiden vastuuministerit lähtevät nyt yhdessä kartoittamaan kunkin toimialan lainsäädännön mahdollisuuksia ja keinoja puuttua aiheettomiin valituksiin ja oikaisupyyntöihin sekä arvioimaan niistä perittäviä maksuja.

SELVITYKSEN käytännön toteutustapaa, esimerkiksi virkavalmistelua tai selvitysmiehen asettamista, pohditaan jatkovalmistelussa.

– Etsimme yhdessä aiheettomien valitusten vähentämisen keinoja. Turhat valitukset kuormittavat oikeusjärjestelmää ja viivästyttävät asioiden käsittelyä, kommentoi Leena Meri tiedotteessa.

Anna-Kaisa Ikonen korostaa, että kansalaisten oikeusturvasta tulee pitää uudistuksessakin kiinni.

– Samalla on kuitenkin löydettävä keinoja puuttua selvästi väärin perustein tehtyihin aiheettomiin valituksiin.

Sari Multalan mukaan valitusprosessit voivat viivästyttää rakennushankkeita ja investointeja merkittävästi, joten aiheettomia valituksia on saatava vähennettyä.

– Olen tyytyväinen, että selvitämme tähän uusia keinoja jo linjattujen lisäksi. Kevään aikana eduskuntaan etenevä alueidenkäyttölaki sisältää muun muassa asemakaavoituksen valitusoikeuden rajaamisen asianosaisiin.

Hanke aloitetaan virkavalmistelussa kartoituksella selvitystarpeista ja asiasta tiedotetaan sen edetessä. Selvitys on tarkoitus saada valmiiksi vielä kuluvalla hallituskaudella.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

