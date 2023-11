Sarkkinen: ”Ilman veroasteen laskua valtion talous olisi lähellä tasapainoa”

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen arvostelee hallituksen valintaa leikata pienituloisilta ja antaa samaan aikaan veronalennuksia suurituloisille. Sarkkinen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli opposition vaihtoehtobudjeteista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Vasemmistoliitto peruisi omassa vaihtoehtobudjetissaan hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset, ja puolueen mukaan vasemmistoliiton vaihtoehdossa valtio velkaantuu 375 miljoonaa vähemmän kuin Orpon hallituksen talousarviossa.

Sarkkinen korosti puheessaan, että leikkauksista huolimatta Orpon hallitus ottaa enemmän velkaa kuin edellinen hallitus pahimman kriisivuoden jälkeen. Velkaantumisen ennakoidaan kasvavan koko hallituskauden ajan. Merkittävänä syynä on valtion tulojen pieneneminen, eli veroasteen lasku.

– Ilman veroasteen laskua valtion talous olisi lähellä tasapainoa. Mikäli julkisen talouden tasapainottamisen kanssa ollaan tosissaan ja Suomi halutaan säilyttää hyvinvointivaltiona, on veroasteen laskua pakko jarruttaa, Sarkkinen sanoi tiedotteensa mukaan.

Sarkkinen totesi, että erityisesti Orpon hallituksen politiikasta kärsivät pienituloiset työssäkäyvät, työttömät lapsiperheet ja opiskelijat. Hallituksen valinnat pudottavat suuren määrän suomalaisia köyhyyteen.

– Me tekisimme toisin. Pienituloisilta leikkaaminen ei ole pakko, se on hallituksen valinta. Politiikassa on kyse valinnoista, ja valtion taloutta voidaan tasapainottaa myös oikeudenmukaisesti, Sarkkinen sanoo.

– Vasemmistoliitto tasapainottaisi julkista taloutta reiluilla verouudistuksilla. Me emme halua kiristää kokonaisveroastetta, vaan jarruttaa sen laskua. Me emme halua kiristää pieni- ja keskituloisten suomalaisten verorasitusta, vaan tekisimme virkamiesten suosittelemat korjaukset listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennukseen. Lisäksi säätäisimme maltillisen miljonääriveron, Sarkkinen sanoo.