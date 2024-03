Sauli Niinistö eduskunnassa: “Kohdalleni osui saada kosketuksenne”

Presidentti Sauli Niinistö käsitteli viimeisessä puheessaan eduskunnalle laveasti maailmantilaa ja kiitoksen hän jakoi suomalaisille. Demokraatti Demokraatti

– Kaikki on muuttunut, mikään ei ole muuttunut. Elämme uudenlaista ajanjaksoa. Ihmisten mielissä sanat sota, rauha ja turvallisuus ovat nyt painokkaasti läsnä. Kaikkien olemista varjostavat ilmastonmuutoksen vaikutukset. Kuva tulevaisuudesta ei enää olekaan totutuin tavoin yksinomaan odotusta paremmasta, vaan yhä useammin toivomusta pahemman välttämisestä, presidentti avasi puheensa.

Niinistö mainitsi neljä, nykyistä ja entistä presidenttiä puheessaan.

– Seuraamme päivittäin tarkoin, mitä presidentti Biden, presidentti Putin tai presidentti Xi ovat sanoneet, tai miten ex-presidentti Trump valtaan pyrkii. Seuraamme, koska heidän ulostuloillaan on suuri vaikutus ajatuksiimme ja olemiseemme. Meidän kaikkien kahdeksan miljardin ihmisen. Jos on käynyt perusteellisia ja luottamuksellisiakin keskusteluja noiden johtajien kanssa, tulee toteamaan, että heillä, kuten kaikilla, on taustalla omat sisimmät tuntemuksensa ja että ne myös vaikuttavat ratkaisuihin.

Suomen hakeutumista Natoon Niinistö kommentoi tälläkin kertaa.

– Monien mielestä meidän olisi pitänyt hakeutua Natoon jo ajat sitten. Se oli arvokasta ajattelua. Siihen ei tosin olisi ollut yksituumaisuutta, tuskin edes enemmistöä, ennen kevättä 2022. Jälkikäteen voisi todeta, että haettiin, kun se osoittautui välttämättömäksi. Samaten vaikuttaa, ettei mitään korvaamatonta kuitenkaan sitä ennen menetetty.

Naton tulevaisuutta ja Trumpin mahdollista paluuta presidentti kommentoi viittaamalla Trumpin puheisiin.

– Nyt tunnetaan huolta Yhdysvaltain vaaleihin liittyen Naton tulevaisuudesta. Kommentti ”they must pay their bills” on varmaankin muotoiltu kotimaiseen käyttöön, mutta eurooppalaisilla jäsenillä on monia syitä se kuulla – on korkea aika havahtua rauhantilan varmistamiseen ja siis voimistua.

PUHEENSA lopuksi Niinistö siirtyi selvästi herkemmälle nuotille.

– Moni meistäkin on jäänyt kummastelemaan, miten Suomi on ollut pitkään kärkijoukossa, mitataanpa maailmalla mitä tahansa hyvää. Jotain kummaa siinä on, kun on oltu vähän vaatimattomia ja sellaisia, että jalat maassa vaan. Vai siinäkö on menestyksen syy – tässä perisuomalaisuudessa? Kyllä tämä maa on arvoilla rakennettu. Luottamuksella itseensä ja toisiinsa. Ottaen vastuun itsestään ja muista, kukin mittansa mukaan, ja tuntemalla, mikä on oikein tai väärin. Sellainen on maailman onnellisin kansa.

Seuraajalleen Alexander Stubbille Niinistö valitti niin ikään viestin.

– Kansan kosketus, sen Tekin olette kohdannut vaalikentillä. Kampanjan tiimellyksessä se ilahduttaa ja kannustaa, hiveleekin. Mutta syntyy arvo, joka jättää pysyvän jälkensä; alati syvenevän tunteen: he luottivat minuun, minä olen siinä kiinne. Tämän tulette kokemaan – kansan kosketus on unohtumaton.

Ja sitten oli kiitoksen aika ja hetki.

– Kansalle haluan esittää kauniin kiitoksen, kohdalleni osui saada kosketuksenne. Teille, uusi presidenttimme: olemme mukananne.