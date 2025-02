SDP sai kunta- ja aluevaalien ehdokaslistat täyteen Vantaalla

Vantaalla SDP sai ehdokaslistansa täyteen sekä kunta- että aluevaaleihin. Kuntavaaleissa puolueella on sata ehdokasta ja Vantaan ja Keravan aluevaalilistalla heitä on 86. Demokraatti Demokraatti

Vantaan Demareiden puheenjohtaja Visa Tammi kertoo tiedotteessa, että ehdokkaita on kaikista ikäryhmistä, joka puolelta Vantaata, eri kulttuureista ja lukemattomista ammattiryhmistä.

– Uusien potentiaalisten ehdokkaiden määrä on ilahduttavaa. Ei sovi kuitenkaan unohtaa, että nykyisistä SDP:n kaupunginvaltuutetuista kuntavaaleissa on mukana peräti 12 ja varavaltuutetuistakin 14 henkilöä. Kokemusta riittää siis yllin kyllin, hän sanoo.

Vantaan Demareiden kuntavaaliteema on: ”Välittämistä, turvaa ja tulevaisuutta”. Tavoitteissa painottuvat koulutus, lähiöiden kehittäminen sekä työllisyys.

– Jokainen lapsi ja nuori on arvokas. Pidämme kiinni lähikouluperiaatteesta ja siitä, että opetusryhmät ovat oppimisen kannalta sopivan kokoiset. Tulevaisuutemme kannalta on tärkeää, että vantaalaisten koulutustaso saadaan nousuun, sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Minna Räsänen sanoo tiedotteessa.

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Ulla Kaukolan mukaan Vantaan lähiöiden uudistamistarve on todellinen. Hän sanoo, että Vantaan on laadittava kaupunkitasoinen uudistusohjelma lähiöiden kunnostuksen käynnistämiseksi.

– Tarvitsemme kukoistavia kaupunkikeskustoja, eläviä lähiöitä ja turvallisia asuinalueita, jotka palvelevat paremmin asukkaiden tarpeita ja tukevat yhteisöllisyyttä, hän sanoo tiedotteessa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Säde Tahvanainen puolestaan muistuttaa, että työllisyyden hoito on tämän vuoden alusta siirtynyt kaupungin vastuulle.

– Tehtävässä on välttämätöntä onnistua. Päättäjien pitää varmistaa, että yksikään nuori ei jää ilman työ- tai opiskelupaikkaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös maahanmuuttajien työllistymiseen ja suomen kielen osaamisen parantamiseen, hän sanoo tiedotteessa.

Ehdokaslista on luettavissa täältä.

ALUEVAALEIHIN Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella SDP:llä on Vantaalta 75 ehdokasta ja Keravalta 11. Nykyisistä aluevaltuutetuista on asettunut ehdolla 13 ja saman verran varavaltuutetuista. Ehdokkaat löytyvät täältä.

”Turvallinen arki ja toimivat palvelut” on SDP:n aluevaalien teema. Hyvinvointialueen talousraami on tiukka, mutta SDP:n mukaan juuri tällaisessa tilanteessa korostuu päätöksentekijöiden tekemät valinnat.

Vaaliteemoissa korostuvat SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Jari Sainion mukaan hoitoon pääsy sekä lasten ja nuorten hyvinvointi.

– SDP haluaa pitää Vantaan ja Keravan alueella kiinni 14 vuorokauden hoitotakuusta ja parantaa myös etävastaanottoa. Mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava ja erityisesti nuorten matalan kynnyksen palveluja on lisättävä. Nopea pääsy palveluihin on inhimillistä ja säästää yhteiskunnan varoja, Sainio sanoo tiedotteessa.

Sosialidemokraatit korostavat myös henkilöstön hyvinvointia paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

– Henkilöstö on tärkein voimavaramme. On tärkeä panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Siten voimme varmistaa, että hyvinvointialueemme säilyy vetovoimaisena työpaikkana ja palvelut laadukkaina, aluevaltuuston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä sanoo.