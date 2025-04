SDP:n Berg: Suojelutyöesitys etenee puutteellisena – ”Hallituspuolueet vievät asiaa jääräpäisesti eteenpäin”

SDP vaatii suojelutyötä ja hätätyön sääntelyä koskevan hallituksen esityksen palauttamista valmisteluun. Demokraatti Demokraatti

SDP:n mukaan eduskunnassa käsiteltävä esitys on puutteellinen, ristiriitainen, ilman asianmukaista kolmikantaista menettelyä valmisteltu, eikä se täytä hyvän lainvalmistelun periaatteita.

– Näin vakavaa esitystä ei voida käsitellä näiden tietojen valossa. Jo puutteellinen valmistelu on riittävä peruste palautukselle, puolueen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg sanoo tiedotteessa.

Bergin mukaan tilanteen vakavuutta korostaa se, että Helsingin poliisilaitos on aloittanut esiselvityksen ammattiliitto Tehyn tekemän tutkintapyynnön johdosta.

TEHY pyysi maanantaina jättämässään rikosilmoituksessa poliisia tutkimaan, ovatko työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) virkamiehet laiminlyöneet virkavelvollisuutensa suojelutyötä koskevan lain valmistelussa. Tehyn mukaan TEM piti kolmikantaisen työryhmän tietämättömänä siitä, että se aikoi virallisen työryhmätyön jälkeen ujuttaa myös olennaisen muutoksen hätätyösääntelyyn.

- Hätätyösäännös on tuotu iltalypsynä vasta ihan siinä vaiheessa, kun hallituksen esitys on annettu eduskunnalle, sanoi Tehyn lakiasiainjohtaja Kari Tiainen STT:lle maanantaina.

TEM on aiemmin tiedottanut Tehyn rikosilmoitukseen liittyen, että suojelutyötä koskevan lakiesityksen valmistelu on edennyt normaalisti.

SOSIAALI- ja terveysvaliokunnassa äänestettiin Bergin mukaan tänään perjantaina esityksen palauttamisesta valmisteluun.

– Hallituspuolueiden edustajien äänin 9-7 asian käsittely kuitenkin jatkuu valiokunnassa. Hallituspuolueet vievät asiaa jääräpäisesti eteenpäin valmistelun puutteista huolimatta.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA totesi eilen valmistuneessa lausunnossaan, että lakiesitykselle suojelutyöstä on osoitettavissa hyväksyttäviä perusteita. Sääntelyä voidaan valiokunnan mukaan osin perustella julkisen vallan velvoitteella turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Valiokunta piti lisäksi sääntelyn perusratkaisuja mahdollisina, mutta totesi, että lakia on joiltakin osin välttämätöntä muuttaa.

– Sääntelyn lähtökohdan on ensinnäkin oikeasuhtaisuuden ja välttämättömyyden vuoksi oltava, että työnantaja neuvottelee työtaistelun rajauksista tai suojelutyöstä työntekijöiden, virkamiesten tai viranhaltijoiden yhdistyksen kanssa. Neuvotteluvelvoitteen muotoilua laissa on välttämätöntä tiukentaa. Tällainen muutos on edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, eduskunnan tiedotteessa kerrotaan.

Toinen perustuslakivaliokunnan mukaan välttämättä ehdotuksessa muutettava kohta koskee huolehtimisvelvollisuuden vastaisen työtaistelun väliaikaista kieltämistä tuomioistuimen päätöksellä. Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelystä tulee ehdotettua selkeämmin käydä ilmi, että tällainen kielto on rajattava vain siihen, mikä on välttämätöntä.