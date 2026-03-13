SDP:n edustajat: EU:lta lisää rahaa Suomen itärajalle

Euroopan unionin seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen on kyettävä yhdistämään talouskasvu, turvallisuus ja laadukkaat työpaikat, suuren valiokunnan sd-edustajat korostavat.

Suuri valiokunta hyväksyi Suomen linjaukset EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2028-2034. Valiokunnan enemmistö, myös SDP:n valiokuntaryhmä, tuki hallituksen neuvottelutavoitteita, mutta demariryhmä jätti oman ponsiesityksen.

Ponnessa he vaativat muun muassa, että hallitus neuvottelee tiukemmin erillisestä rahoitusvälineestä Suomen itärajan sulkemisen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Vastaavanlainen väline perustettiin Iso-Britannian EU-eron jälkeen tukemaan naapurimaita, joille aiheutui taloudellisia haittoja.

SUUREN valiokunnan varapuheenjohtaja Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) mukaan EU:n pitkän aikavälin budjetin pitää tukea sekä strategista omavaraisuutta että siirtymää kohti kestävää taloutta.

– Vahvan Euroopan on kyettävä luomaan turvallisuutta ja työtä eurooppalaisille. Talouskasvun on oltava kestävää ja tuotava konkreettista turvaa ihmisten arkeen, Kumpula-Natri sanoo tiedotteessa.

Suuren valiokunnan demariedustajat korostavat, että kilpailukykyrahaston strategian täytyy tukea siirtymää vihreisiin ja uusiutuviin ratkaisuihin. Heidän mukaansa investoinnit vihreän siirtymän teknologioihin vahvistavat samalla EU:n strategista omavaraisuutta.

Edustajat muistuttavat, että ajankohtaiset polttoainekriisit iskevät voimakkaimmin niihin, jotka eivät ole edenneet vihreässä siirtymässä. Kilpailukykyrahaston pitää heidän mielestään tukea selkeästi EU:n ilmastoneutraaliustavoitteita.

– Teollisuus ja talous eivät voi pitkällä aikavälillä tukeutua tuontifossiilisiin polttoaineisiin. Lyhytaikaiset kriisit eivät saa horjuttaa ilmastotavoitteita, Kumpula-Natri sanoo.

SDP:n edustajat katsovat, että Euroopan tulevaisuuden kannalta ratkaisevaa on, että syntyy laadukkaita työpaikkoja ja että työntekijöiden asema on reilu.

He nostavat esiin myös nuorten aseman. Suomelle on tärkeää, että nuorille luodaan työtä ja uskoa tulevaisuuteen. Sd-edustajien mukaan huolena on nuorisolle ja nuorisojärjestöille suunnattujen varojen korvamerkinnän puuttuminen.