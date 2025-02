SDP:n Kymäläinen: ”Miksi reagoimme tilanteeseen vasta nyt?”

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla rajoitettaisiin venäläisten kiinteistökauppoja Suomessa. Demokraatti Demokraatti

Lupaa kiinteistön hankintaan ei myönnettäisi henkilölle, jonka kansalaisuusvaltio käy hyökkäyssotaa ja voi aiheuttaa uhkaa Suomen kansalliselle turvallisuudelle.

Asiassa vuosia profiloitunut SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen tervehtii esitystä ilolla mutta pohtii, miksi asiassa kesti näin pitkään. Lisäksi hän peräänkuuluttaa puuttumista jo tehtyihin kauppoihin.

– Esitys on kannatettava, mutta se olisi pitänyt tuoda eduskunnalle jo paljon aikaisemmin. Venäjä hyökkäsi Krimille yli kymmenen vuotta sitten ja on sittemmin käynyt laajamittaista hyökkäyssotaansa Ukrainassa pian kolme vuotta. Miksi reagoimme tilanteeseen vasta nyt, Kymäläinen kysyy tiedotteessa.

Kiinteistökauppojen kieltämisen lisäksi huomio täytyy Kymäläisen mukaan kohdistaa nyt myös kaikkiin kiinteistöihin, jotka siirtyivät venäläisomistukseen niiden parinkymmenen vuoden aikana, jolloin Suomessa ei ollut voimassa minkäänlaisia rajoituksia EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten kiinteistökaupoille.

– Viimeistään laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa on osoittanut, ettemme voi suhtautua sinisilmäisesti Venäjän toimintaan. Nyt on nopeasti löydettävä keinot, joilla jo tehtyihin kauppoihin voidaan puuttua. Meillä on olemassa laki, joka periaatteessa mahdollistaa kiinteistöjen lunastamisen kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.