SDP:n Mäkyseltä tiukka arvio: ”Orpo valitsi sulkeutuvan ja sisäänpäin kääntyvän Suomen”

Hallitustunnustelija Petteri Orpon (kok.) valitsema oikeistohallitus on SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkysen mukaan Suomelle vahingollinen päätös. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpo ilmoitti tänään lähtevänsä muodostamaan hallitusta kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja RKP:n kesken.

– SDP on tarjonnut kokoomukselle hallitusvaihtoehtoa, jossa talous tasapainotetaan oikeudenmukaisesti ja suhdanteet huomioiden samalla, kun vahvistetaan Suomen kasvua ja kansainvälisyyttä. Sen sijaan Orpo valitsi sulkeutuvan ja sisäänpäin kääntyvän Suomen, jotta kokoomus pääsee toteuttamaan heille ideologisesti tärkeät suuret leikkaukset julkisiin palveluihin ja sosiaaliturvaan. Tällä pohjalla, joka osoittautui kokoomuksen suosikiksi jo ennen eduskuntavaaleja, käännetään Suomessa kelloja taaksepäin, Mäkynen sanoo tiedotteessa

Mäkynen toteaa, että kokoomuksen vaatima kuuden miljardin sopeutus on käytännössä vieläkin isompi, koska lisämenot esimerkiksi puolustukseen on katettava muualta.

– Kun sopeutuksessa vielä painotetaan suoria menoleikkauksia, tulevat niin koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut kuin heikoimmassa asemassa asemassa olevien sosiaaliturva olemaan leikkausten kohteena, vaikka kokoomus väitti vaaleja ennen muuta. Tällaisessa politiikassa SDP ei voi olla mukana, Mäkynen linjaa.

– Perussuomalaiset on valmis kuittaamaan kokoomuksen kylmän talouspolitiikan vain saadakseen Suomen maahanmuutto- ja EU-politiikkaan muutoksia. Kokoomukselle tämä sisäänpäin kääntyminen sopii, kunhan (perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka) Purra suostuu valtiovarainministerinä toteuttamaan kokoomuksen talousohjelmaa. Tämän tulemme näkemään, hän jatkaa.

”Työmarkkinoille Orpon konservatiivinen oikeistohallitus lupaa epävakautta ja epävarmuutta.”

ORPON valitsema hallituspohjaa uhkaa Mäkysen mukaan myös Suomen pitkän aikavälin kasvua ja uudistumista.

– Kun leikkaukset ja sisäänpäin kääntyminen yhdistetään kokoomuksen ja perussuomalaisten vimmaan heikentää ilmasto- ja luontopolitiikkaa, uhkaa Suomea putoaminen kansainvälisestä kilpailusta vihreän siirtymän investoinneissa ja talouden uudistumisessa. Valtion rooli pienenee, kun se muualla on kasvussa ja globaalit haasteet edellyttäisivät vahvempaa roolia talouden ohjaamisessa, Mäkynen sanoo.

Mäkynen on huolissaan myös tulevan hallituksen työllisyyspolitiikasta.

– Työmarkkinoille Orpon konservatiivinen oikeistohallitus lupaa epävakautta ja epävarmuutta. Työttömyysturvan leikkaus on kokoomuksen lempikohde säästöille, ja se tulee ajamaan monet työttömät taloudellisesti ahtaalle samalla, kun hinnat nousevat.

Hän huomauttaa, että Purra on jo aiemmin kertonut, kuinka Sipilän hallituksen kilpailukykysopimus tulee kalpenemaan oikeistohallituksen tullessa valtaan.

– Näistä palkanalennusaikeista on syytä luopua heti alkuunsa ja työmarkkinoita on lähdettävä kehittämään rakentavasti yhteistyössä. Työehtojen heikentämisen sijaan työssä jaksaminen ja työhyvinvointi on otettava hallituksen työn kärkeen, Mäkynen linjaa.