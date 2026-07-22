Politiikka
22.7.2026 10:29 ・ Päivitetty: 22.7.2026 10:29
SDP:n Näkkäläjärvi: Vaalirahoituksen avoimuutta lisättävä merkittävästi – ”Tilanne on kestämätön”
SDP:n puoluesihteerin Mikkel Näkkäläjärven mukaan vaalirahoituksen avoimuutta on lisättävä merkittävästi.
Hän muistuttaa tiedotteessaan, että vaalirahoitus on julkista vain ilmoitusvelvollisten ehdokkaiden osalta ja Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n mukaan eduskuntavaaleissa 2023 jopa 56 % tukisuorituksista jäi hämärän peittoon.
– Onko Orpon hallitus valmis siihen vai tyydytäänkö nykytilaan, jossa vaalirahoituksesta valtaosa jää piiloon?
SDP:n puoluesihteeri sanoo, että vaalirahoituksen avoimuuden lisäämiseksi on useita keinoja.
– Esitän valmistelun aloittamista välittömästi kolmen konkreettisen kokonaisuuden osalta.
– Ensimmäisenä toimenpiteenä esitän, että kaikki ehdokkaat on saatava ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Toisena toimenpiteenä esitän, että ilmoitusrajaa, jolloin tukija on nimettävä ja tukisumma ilmoitettava, pitää laskea. Kolmantena toimenpiteenä esitän sanktioinnin vahvistamista vaalirahoituslain rikkomisesta.
Kansalaisilla on oikeus tietää tarkemmin, mitkä tahot ehdokkaita rahoittavat vaaleissa, Näkkäläjärvi sanoo. Hän muistuttaa, että vaalibudjetit ovat systemaattisesti kasvaneet ja mainonta on yhä kalliimpaa.
– Esimerkiksi kokoomuksen ehdokkaat käyttivät viime eduskuntavaaleissa jo keskimäärin lähes 56 000 euroa rahaa vaalikampanjaansa, josta yli puolet tuli yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Näistä tuista valtaosa jäi hämärän peittoon vaalirahoitusta koskevan lainsäädännön puutteellisen avoimuuden vuoksi.
Tilanne on kestämätön ja vaatii päättäväistä puuttumista, Näkkäläjärvi opastaa ja sanoo, että on pääministeripuolue kokoomuksesta kiinni, että ryhdytäänkö vaalirahoituksen avoimuutta lisäämään.
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