SDP:n Perholehto: Epävarmuus ilmastopolitiikassa jarruttaa talouskasvua – ”Pääministerillä on nyt pakka pahasti levällään”

Jos haluamme Suomeen kestävää kasvua, on pääministeri Petteri Orpon (kok.) saatava hallituksensa rivit suoriksi, koska epävarmuus ilmastopolitiikassa jarruttaa talouskasvua, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.) sanoo.

Perholehto nostaa esiin, että eilen yli 200 teollisuusyritystä vaativat samaa, minkä Risto Murron kasvutyöryhmän raportti jo vahvisti. Murron raportin mukaan suurin haaste vihreän siirtymän investoinneille on epävarmuus vähähiilisten tuotteiden kysynnästä. Yritysten investointiympäristöä voidaan vakauttaa sitoutumalla ilmastopolitiikassa johdonmukaisiin ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

– Voiko asiaa enää selvemmin sanoa? Meillä on kilpailukykyä nimenomaan uusissa puhtaissa teknologioissa ja innovaatioissa, mutta hallitus aiheuttaa poukkoilevalla ja jarruttelevalla ilmastopolitiikallaan yrityksille merkittävän investointiriskin, Perholehto toteaa tiedotteessa.

Perholehto muistuttaa, että hallitus on ohjelmassaan sitoutunut ilmastolakiin ja pääministeri Orpo on luvannut samaa.

– Tähän mennessä saldo on kuitenkin pakkasella, sillä hallitus on omilla päätöksillään sekä vesittänyt toimia että perunut niitä kokonaan. Mikä arvo on hallitusohjelmalla tai pääministerin puheilla, jos kumpikaan ei lopulta pidä paikkansa, Perholehto kysyy.