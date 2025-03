SDP:n Qvintus ehdottaa kansallista puolustusrahastoa – myös puolustusvero kelpaisi

SDP:n puoluehallituksen jäsen ja piirijohtaja Dimitri Qvintus esittää Suomeen miljardien eurojen suuruista kansallista puolustus- ja valmiusrahastoa. Lisäksi hän suosittelee myös erillisen puolustusveron harkitsemista. Demokraatti Demokraatti

Hänen mukaansa kansalaisilla ja puolueilla on yhteisymmärrys siitä, että puolustukseen on nyt sijoitettava aiempaa enemmän rahaa. Mistä rahat otetaan, onkin sitten eri asia ja tulevien poliittisten kiistojen aihe.

Kompromissina Qvintus kokeilisi rahastomallia.

– Kansallinen puolustus- ja valmiusrahasto on vastaus siihen haasteeseen, että Suomen puolustuskyky ja valmius ei voi perustua leikkauksille sosiaaliturvaan ja hyvinvointivaltion palveluihin, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

RAHASTOLLA turvattaisiin puolustustarvikehankintojen lisäksi myös huoltovarmuuden kuten lääkkeiden saannin ylläpitoa. Mittaluokka on sen verran iso, että rahasto pitää hänen mielestään rahoittaa lainoituksella.

– Kokoluokka näissä asioissa on niin valtava, että emme selviä budjetin osaoptimoinnilla. Puolustus- ja valmiusrahaston tarkan koon on perustuttava viranomaisten arvioihin, mutta se on varmaa, että summassa on yhdeksän nollaa.

Qvintus huomauttaa, että myös Ruotsissa keskustellaan vastaavista rahoitusvaihtoehdoista.

– Länsinaapurissamme puhutaan jopa 250 miljardin kruunun rahastosta, jolla panostettaisiin kokonaisturvallisuuteen ja puolustukseen.

LISÄKEINONA Qvintus väläyttää puolustukseen myös uutta erillisveroa.

Samaa on ehdottanut muun muassa taloustieteilijä Vesa Vihriälä maaliskuisessa blogitekstissään.

– On todennäköistä, että rahaston lisäksi tarvitaan myös verotuksellisia ratkaisuja. Tällöin erillinen puolustusvero olisi viisas ratkaisu ja hyvin perusteltavissa veronmaksajille, Qvintus kirjoittaa.

Qvintus on SDP:n kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.