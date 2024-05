SDP:n Qvintus: EU:n taloutta vahvistettava myös yhteisvelalla – “Kaikkeen ei voi sanoa ei”

SDP:n puoluehallituksen jäsen ja eurovaaliehdokas Dimitri Qvintus sanoo, että EU:n talouden vahvistaminen on edellytys EU:n turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiselle. Qvintuksen mukaan se tarkoittaa väistämättä myös yhteistä velkaa. Demokraatti Demokraatti

– EU:ssa eletään vaaran vuosia, kun ulkoisena uhkana on kansainvälisestä oikeudesta ja maiden itsenäisyydestä piittaamaton Venäjä ja sisäisenä uhkana oikeusvaltiosta piittaamaton äärioikeisto. Sen lisäksi EU:ta uhkaa kasvun ja investointien puute ja sitä kautta tippuminen kilpailusta pois, jollemme onnistu vahvistamaan talouden suorituskykyä merkittävästi, Qvintus sanoo tiedotteessaan.

EU:n taloutta voidaan vahvistaa jäsenmaksuja nostamalla, EU:n omia varoja lisäämällä esimerkiksi ilmastohaittojen tai finanssitransaktioiden verotuksella sekä yhteisellä velalla.

– Kaikkeen ei voi sanoa ei, jos rehellisesti on kiinnostunut EU:n talouden vahvistamisesta. Hyvin todennäköisesti lähivuosina näitä kaikkia keinoja tarvitaan, myös yhteistä velkaa.

QVINTUKSEN mukaan suomalaisen EU-politiikan yleisin sana on viimeiset 15 vuotta ollut ”ei”.

– Jatkuva ja ainainen ein sanominen on vahingoittanut Suomen etua. Suurimpana mörkönä on kummitellut yhteisvelka. Nyt on selvää, että myös sitä tarvitaan EU:ssa. Joka muuta väittää, ei joko tiedä asioista tai puhu totta.

– EU:n itäinen laajentuminen on geopoliittinen investointi ja välttämättömyys, mutta se tulee myös vaatimaan valtavasti resursseja. Lisäksi vihreään tai puhtaaseen siirtymään panostaminen sekä investointien houkuttelu osaamista vahvistamalla vaativat lisää resursseja. Kaikkien akuutein tarve resursseille on Ukrainan tukemisessa ja eurooppalaisen puolustusteollisuuden vahvistamisessa. EU-budjetin kokoa on välttämätöntä kasvattaa. Se on Suomen ja koko unionin etu.