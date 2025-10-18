Palkittu politiikan aikakauslehti.
18.10.2025 09:36 ・ Päivitetty: 18.10.2025 09:37

SDP:n Rantanen: Hallitus romutti osa-aikatyön kannustimet – ”rangaistus työn tekemisestä”

Jukka-Pekka Flander / SDP

Orpon hallitus on tietoisilla päätöksillään romuttanut työnteon kannustimet ja ajanut tuhansia suomalaisia pois työelämästä, sanoo SDP:n kansanedustaja Piritta Rantanen.

Demokraatti

Demokraatti

Hän pitää työttömyysturvan suojaosan poistoa ja palkkatuen heikennyksiä ideologisina rangaistuksina työntekijöille, päätöksinä, jotka tekevät työnteosta tappiollista ja syventävät työttömyyttä. Rantasen mukaan hallitus on valinnut linjan, jossa työn tekemisestä ei palkita vaan rangaistaan.

– Hallituksen toimien seurauksena osa-aikainen ja tilapäinen työ ei enää kannata, ihmiset joutuvat syrjään työelämästä ja nuorten tilanne pahenee viikko viikolta. Työttömyys on noussut ennätyslukemiin, ja hallitus katsoo sivusta, Rantanen toteaa.

Hänen mukaansa suojaosan poisto on iskenyt suoraan työntekijöiden arkeen ja tehnyt työn vastaanottamisesta kannattamatonta.

– Aiemmin työtä vielä tehtiin sen minkä pystyttiin, nyt yhä useampi jää kokonaan pois. On käsittämätöntä, että hallituksen mielestä on pahempaa olla osa-aikaisesti töissä ja saada tukea kuin olla täysin työttömänä. Hallituksen viesti on selvä: älä tee työtä.

-Samaan aikaan nuorten työttömyys on kasvanut jo 70 000. Hallitus tarjoaa ratkaisuksi nuorisoseteliä, joka kattaa vain kuusi prosenttia nuorista työttömistä, entä se 94 prosenttia, jätättekö te hallitus heidät siihen tienvarteen seisoskelemaan, Rantanen kysyy.

Hallituksen viesti on selvä: älä tee työtä.

RANTANEN muistuttaa, että edellinen hallitus sai työllisyyden kasvuun.

– Nyt on aika kuunnella SDP:n esittämiä toimivia ratkaisuja. Sen sijaan että hallitus pelottelee sosiaaliturvan kustannuksilla, sen tulisi huomata todelliset kustannukset. Lisääntynyt työttömyys maksaa Suomelle miljardeja, Rantanen huomauttaa.

SDP esittää suhdanteisiin sidottua suojaosaa työttömyysturvaan, opiskelun sallimista työttömyysturvalla vuoden 2026 loppuun sekä lisäresursseja nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen.

– Näillä toimilla työn vastaanottamisesta tehdään taas kannattavaa ja osaamisen kehittämisestä mahdollisuus, ei este. Samalla autetaan ihmisiä siirtymään kokoaikatyöhön, vapautetaan työvoimaa tuottavampiin tehtäviin ja vahvistetaan koko yhteiskunnan työllisyyspohjaa. Jokainen työtunti pitää tehdä kannattavaksi, se on SDP:n vastuullisen työllisyyspolitiikan ydin.

 

