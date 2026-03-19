Politiikka
19.3.2026 07:56 ・ Päivitetty: 19.3.2026 07:56
SDP:n teettämä työyhteisöselvitys on nyt valmis – tuloksista kerrotaan aamupäivällä
SDP:n teettämä työyhteisöselvitys SDP:n ryhmäkanslian työntekijöiden epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kokemuksista on valmis.
Eduskuntaryhmän tiedotteen mukaan sen sisällöstä kerrotaan eduskuntaryhmän henkilökunnalle ja edustajille tänään torstaina. Aihetta koskeva mediatilaisuus pidetään aamupäivällä.
SDP teki tammikuun lopulla sopimuksen työyhteisöselvityksen tekemisestä Työterveyslaitoksen kanssa. Selvityksessä haastateltiin jokainen eduskuntaryhmän työntekijä yksityisyydensuoja turvaten.
– Suhtaudumme nyt esille nousseisiin tapauksiin, häirintään ja epäasialliseen käytökseen erittäin vakavasti. Meille on tärkeää, että näin herkässä ja vakavassa aiheessa selvitys tehdään perusteellisesti ja tekijäksi saatiin luotettava ja ulkopuolinen taho, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoi tiedotteessa tammikuussa.
Tuppuraisen mukaan ryhmä halusi saada mahdollisimman tarkan kuvan työntekijöiden kokemuksista sekä siitä, miten kehittää prosesseja vastaavien tilanteiden hoitamisessa tulevaisuudessa.
