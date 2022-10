SDP:stä kovaa arvostelua kokoomuksen Valtoselle: ”Linja on holtiton ja tuhoisa kaikille muille paitsi rikkaille”

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo tiedotteessan pitävänsä kokoomuksen varapuheenjohtajan Elina Valtosen talouspolitiikan linjaa holtittomana ja tuhoisana kaikille muille paitsi rikkaille. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kokoomuksen sekavaa talouslinjaa syötetään kansalle nyt Elina Valtosen toimesta. Valtosen resepti on sama tuttu: hän vaatii suurituloisia hyödyttäviä veronalennuksia, jotka rahoitettaisiin velalla. Ehkäpä kykypuolueen kannattaisi tutustua Iso-Britannian viimeaikaisiin tapahtumiin, joissa vastaava politiikka johti ennätysnopeaan pääministerin eroon, Malm ryöpyttää tiedotteessaan.

– Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen taitaa salaa surra Liz Trussin lyhyeksi jäänyttä pääministeriuraa. Muuten on vaikeaa ymmärtää täysin yliampuvaa syytösten ryöppyä pääministeri Sanna Marinia ja hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan, Malm jatkaa ja viittaa Valtosen esiintymiseen Ilta-Sanomissa Haapala-tv:ssä.

MALMIN mielestä Valtonen on ajanut pitkään ideologista ”starve the beast”- eli valtion näännyttämisstrategiaa, joka sai juuri Iso-Britanniassa täystyrmäyksen markkinoilta.

– Juoni kulkee näin: aluksi alennetaan rikkaiden veroja, jotka selitetään ”dynaamisilla vaikutuksilla”. Kun nämä vaikutukset jäävät tapahtumatta, todetaan että taloutta pitää tasapainottaa leikkaamalla julkisista palveluista ja sosiaaliturvasta. Kun rahoituksen puutteesta kärsivät palvelut eivät toimi, vaaditaan niiden yksityistämistä. Sitten vaaditaankin jälleen lisää veroalennuksia rikkaille, koska palveluita ei ole tai ne eivät toimi. Tälle projektille on olennaista, että kansalaiset eivät huomaa mitä on tapahtumassa – mutta he maksavat lopulta laskun, Malm sanoo tiedotteessaan.

Britanniassa suurituloisten veronalennukset peruttiin hiljattain.

– Iso-Britanniassa Valtosen ajaman politiikan kulissit romahtivat. Siellä palvelut oli jo leikattu niin luuta myöten, etteivät lisäleikkaukset olleet markkinoista uskottavia, joten korot karkasivat ja valuuttakurssi romahti. Suomessa kokoomus uskoo, että meillä on vielä tilaa edetä aimo matka Britannian tiellä.

Malm kehottaa kokoomusta katsomaan peiliin ja sanoo sen linjan olevan hukassa.

– Samaan aikaan kun se roimii hallituksen talouspolitiikkaa, on se eduskunnassa tukenut kaikkia niitä suuria talouslinjauksia, joilla tämän hallituskauden kriisejä on hoidettu. Mikä on kokoomuksen linja?

EU:N ennallistamisasetuksesta Valtonen sanoi Haapala-tv:ssä, että pääministeri on täysin epäonnistunut sekä Suomen intressien ajamisessa EU:ssa mutta myös oman valtioneuvostonsa koossa pitämisessä.

Hän myös syytti hallituksen kasvattavan ”aivan surutta” alijäämää ja kritisoi myös pääministeri kommentteja liittyen Euroopan keskuspankkiin sekä raha- ja finanssipolitiikan koordinaatioon.

– Pääministeri voisi nyt keskittyä siihen, että hän johtaa omaa hallitustaan, Valtonen sanoi.

Haapala penäsi kokoomukselta vastauksia siihen, mistä puolue leikkaisi. Valtonen antoi osviittaa puolueen tulevasta vaihtoehtobudjetista.

– Kokoomus esittää ansiosidonnaisen työttömyysturvan kokonaisuudistusta ensi vuoden budjettiin. Siihen liittyy se, että ensinnäkin kyse ei ole pelkästään leikkauksesta. Ansiosidonnainen ulotetaan kaikille heille, jotka siitä myös nyt lakisääteisesti maksavat omasta palkastaan työttömyysmaksuin ja veroin, hän sanoi.

Lisäksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastettaisiin.

Valtosen mukaan puhutaan satojen miljoonien säästöistä.

Hän sanoi olevan selvää, että kannustinloukkuihin joudutaan puuttumaan.

– Nythän ongelma on se, kun Suomessa on jo valmiiksi monella ihmisellä heikko kannustin ottaa työtä vastaan, koska hän saattaa menettää osan sosiaaliturvastaan niin paljon, että käytännössä uusi tulo ei sitä kompensoi. Tämä ongelma uhkaa nyt kasvaa sen takia, että meillä sosiaaliturva on suoraan indeksissä eli seuraa nyt korkeata inflaatiota, mutta palkat eivät nouse samassa tahdissa, Valtonen sanoi.

– Ei voi käydä niin, että työn kilpailukyky heikkenee näin nopeasti suhteessa sosiaaliturvaan. Tälle on pakko tehdä jotain, hän jatkoi Ilta-Sanomille.