Sininen tulevaisuus esittää ohjelmassaan turvallisuusministeriön perustamista: ”Me emme halua luoda pelon ilmapiiriä, mutta maantieteellinen sijaintimme velvoittaa realismiin”

Sininen tulevaisuus on julkaissut tänään puolustuspoliittisen ohjelmansa. Sininen tulevaisuus esittää ohjelmassaan turvallisuusministeriön perustamista. Puolustus- ja sisäministeriö tulisivat saman katon alle.

”Uudistuksessa rajavartiointi tuotaisiin yhteen maanpuolustuksen kanssa. On ongelmallista, että Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö tehdään sisäministeriössä maanpuolustuksesta erillään”, Simon Elo perustelee linjausta.

Siniset vaatii myös, että yleinen asevelvollisuus säilyy.

”Valikoiva tai vapaaehtoinen asevelvollisuus on mahdoton ajatus Suomen oloissa ja Suomen kokoisessa maassa. Nykyjärjestelmä on syytä säilyttää”, Sinisen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kari Kulmala painottaa.

”Lisäksi siniset lisäisi naisten osallistumismahdollisuuksia maanpuolustukseen, ja tukee ajatusta yhteisistä kutsunnoista.”

Lisäksi siniset tukee esittää kansalaisille avointa ja vapaaehtoista kansalaispalvelusta, joka tukisi omalta osaltaan maan kokonaisturvallisuutta. Samoin siniset ehdottaa toiselle asteen opintoihin sisällytettäväksi kurssia maanpuolustuksesta.

”Maanpuolustusta on kehitettävä koskemaan kaikkia kansalaisia. Viimeisimmästä sodasta ja kylmästä sodastakin on jo niin pitkä aika, että uskottavan maanpuolustuksen merkitys unohtuu. Me emme halua luoda pelon ilmapiiriä, mutta maantieteellinen sijaintimme velvoittaa realismiin”, Kulmala muistuttaa.

”Aikaisemmat hallitukset ovat tehneet suuren virheen lakkauttaessaan varuskuntia jopa Suomen itärajalta. Sinisten tavoitteena on saada varuskunta joka maakuntaan. Se olisi tärkeää koko maan puolustamisen kannalta.”