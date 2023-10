Sisäministeri Rantanen: Kelan etuuspäätökset eivät kelpaa toimeentuloksi – hallitus kiristää kansalaistamisen ehtoja

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) esitteli maanantaina aamulla hallituksen pyrkimyksiä kiristää Suomen kansalaistamisen ehtoja. Muutoksia on luvassa muun muassa asumisaikaa, nuhteettomuutta ja toimeentuloedellytyksiä koskevaan sääntelyyn. Nykyisin kansalaisuuden voi saada viiden Suomessa vietetyn vuoden jälkeen. Hallitus on nostamassa rajan kahdeksaan vuoteen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Selvää lienee se, että ehtojen kiristäminen ja kotoutumiseen kannustaminen aiheuttanee sen, että kansalaisuutta ei saa enää niin helposti kuin tällä hetkellä. Se on varmasti selkeä vaikutus, joka näistä aiheutuu, Rantanen tiivisti tiedotustilaisuudessa.

Rantasen mukaan Suomen kansalaisuus tulisi ymmärtää palkinnoksi onnistuneesta kotoutumisesta. Hän perusteli asumisedellytyksen nostoa vuoteen pohjoismaisella linjalla. Samansuuntaista kiristystä puuhataan myös Ruotsissa.

– Pohjoismaat ovat tämän meidän noston jälkeen pitkälti samaan suuntaan menossa.

JATKOSSA asumisajaksi hyväksyttäisiin vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Hallitus haluaa myös vähentää asumisaikaan hyväksyttävien ulkomaanpäivien määrää.

Tarkoitus on myös poistaa kansainvälistä suojelua saavien asumisaikaa koskeva poikkeus sekä tarkastella muita asumisaikaa koskevia poikkeusperusteita. Asumisaikaa koskeva hallituksen esitys on näillä näkymin tulossa eduskuntaan jo tulevalla kevätistuntokaudella, sisäministeriön tiedotteessa todetaan.

Mikäli hallitus saa tavoitteensa läpi, Suomeen saadaan kansalaisuuskoe, jollainen on käytössä monissa muissa Euroopan maissa. Mahdollisen kokeen sisällöstä ei Rantasen mukaan ole vielä tässä vaiheessa tarkempaa tietoa.

– Jos katsotaan muiden maiden vastaavia kokeita, niin siellä on kysytty esimerkiksi yleistietoa yhteiskunnan säännöistä, maan historiasta ja poliittisesta järjestelmästä, eli kyllä kai siinä on tarkoitus pikemminkin selvittää sitä, että ihminen on ymmärtänyt suomalaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteet, arvot, demokratian, tasa-arvon ja niin edespäin.

LUVASSA on myös kielitaitoa ja nuhteettomuutta koskevien vaatimusten koventaminen sekä toimeentuloedellytysten kiristäminen. Muutokset edellyttävät enemmän selvittelyä, joten ensimmäisiä hallituksen esityksiä odotetaan eduskuntaan vuoden päästä syksyllä.

– Sellainen ajatus, että toimeentulo esitetään Kelan etuuspäätöksillä niin, se ei liene jatkossa sellainen mikä halutaan olevan, Rantanen sanoi.

Myös kansalaisuuden menettämistä halutaan helpottaa esimerkiksi tilanteissa, jossa kansalaisuus on saatu antamalla vääriä tietoja, salaamalla olennaisia seikkoja tai toimimalla muutoin petollisesti. Uudistushankkeen yhteydessä selvitetään niin sanottu Tanskan malli kansalaisuuden menettämisestä, mikäli kaksoiskansalainen osallistuu ulkomailla aseellisen terroristiryhmän toimintaan.

Lisäksi hallitus selvittää kaksoiskansalaisuusjärjestelmän uudistamista.