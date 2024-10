Sosialidemokraateille hyviä uutisia Liettuassa

Liettuassa sosialidemokraattinen puolue on voittanut parlamenttivaalien ensimmäisen kierroksen, kertoo Liettuan yleisradioyhtiö LRT. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sosialidemokraatit keräsi 19,4 prosentin äänisaaliin. Toiseksi ylsi tämänhetkinen pääministeripuolue eli kristillisdemokraattinen kotimaan liitto, joka sai äänistä 18 prosenttia.

Kolmanneksi eniten ääniä haali oikeistopopulistinen, maata halkovan joen mukaan nimetty puolue Niemenin auringonnousu, joka sai 15 prosentin kannatuksen. Se on uusi puolue, jonka johtaja on tuomittu oikeudessa antisemitistisistä kommenteistaan.

Ensimmäisen kierroksen äänestysprosentti oli hieman yli 52 prosenttia.

Liettuan parlamenttiin valitaan 141 kansanedustajaa neljäksi vuodeksi. Parlamentin lopullinen kokoonpano selviää vasta myöhemmin, sillä vaalien toinen kierros käydään kahden viikon päästä.

SOSIALIDEMOKRAATIT sekä keskustavasemmistolainen Demokraattinen unioni “Liettuan puolesta”, joka sai äänistä 9,2 prosenttia, ilmoittivat jo ennen ääntenlaskun valmistumista yrittävänsä muodostaa hallituksen yhdessä.

Demokraattinen unioni tuli neljänneksi.

Liettuan hallituskokoonpanoon on luvassa muutoksia, mutta esimerkiksi maan vahvan tuen Ukrainalle odotetaan jatkuvan entiseen tapaan. Liettuan kaikki pääpuolueet ovat sitä mieltä, että Ukrainaa on tuettava vahvasti ja että maanpuolustukseen on käytettävä vähintään sen verran rahaa kuin nyt, noin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta.

Sisäpolitiikassa merkittäviä muutoksia taas olisi luvassa. Sosialidemokraatit on luvannut muun muassa tehdä verotuksesta progressiivisempaa, alentaa lapsiperheiden veroja ja nostaa eläkkeitä.