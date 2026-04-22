Sote-järjestöille riihestä lisäleikkaukset – hallitus myös peruutteli aiemmista säästöistään

Petteri Orpon (kok.) hallitus päätti kautensa viimeisessä kehysriihessä uusista säästötoimista, joiden se laskee nousevan vuoden 2030 tasolla noin 530 miljoonaan euroon.

Pääministeri Orpo perusteli tiukan säästölinjan jatkoa Suomen taloutta painavalla maailmantilanteella.

– Tämä on ollut erittäin haastava kolme vuotta. Ei hallitukselle varsinaisesti vaan Suomelle, Orpo sanoi.

Orpo totesi talouden kasvun antaneen odottaa itseään.

– Joka kerta, kun meidän talous on lähtenyt kasvuun, on uusi shokki painanut sen alas. Se ei ole ollut meistä riippuvaista, mutta se, mikä riippuu meistä, sen me teemme. Hallitus ja minä.

Suurimmat kehysriihessä päätetyt säästöt kohdistuvat valtionhallintoon. Säästövaikutus on vuonna 2027 60 miljoonaa euroa ja nousee vuonna 2030 166,5 miljoonaan euroon.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien indeksijarrun tasoa Orpon hallitus korottaa 2,8 prosenttiyksikköön vuodelle 2027, jonka säästövaikutuksen se katsoo olevan 60 miljoonaa euroa. Kehityspoliittisiin lainoihin ja sijoituksiin kohdennettavaa rahoitusta alennetaan pysyvästi 35 miljoonaa euroa.

Perusväylänpidon rahoitusta alennetaan asteittain siten, että säästö on vuoden 2027 tasolla 30 miljoonaa euroa ja 38,5 miljoonaa euroa vuonna 2028.

RIIHESTÄ saatiin ulos myös kasvu- ja työllisyystoimia kuten yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) uudistus.

– Vaikka talouden liikkumavara on pieni, me olemme hakeneet myös suomalaisten arkeen vaikuttavia täsmätoimia, Orpo sanoi ja listasi toimia, joiden hallitus katsoo lujittavan luottamusta tulevaisuuteen.

Osassa kyse oli hallituksen aikaisempien säästöpäätösten peruuttamisesta. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nostetaan 2100 euroon, vaikka sitä oli aikaisemmin laskettu. Myös kotitalousvähennyksen vähennysprosenttia korotetaan 35 prosentista 40 prosenttiin.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) myönsi hallituksen peruuttelevan mutta perusteli sitä muuttuneilla olosuhteilla.

Toinen pyörretty päätös liittyi matkakuluvähennykseen, jonka omavastuuosuutta päätettiin nousevien polttoainehintojen vuoksi alentaa tälle vuodella 800 euroon.

Myös mahdollisuuksia päästä nopeasti kiinni omaan ensiasuntoon parannetaan. Esimerkiksi ASP-lainojen omarahoitusvaadetta lasketaan 10 prosentista 5 prosenttiin. Uudistus on osa riihessä päätettyä 110 miljoonan euron rakennuspakettia.

ORPO tähdensi aiemmin, ettei hallitus ota riihipäätöksiä varten lisää velkaa, joten uudet menot rahoitetaan uusilla leikkauksilla.

Yksi lisäleikkausten kohteista on sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Valtionavustuksia yhdistyksille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen alennetaan pysyvästi 50 miljoonaa euroa. Leikkausta kompensoidaan antamalla hyvinvointialueille 25 miljoonaa euroa jaettavaksi terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja säätiöille.

Hallitus sorvasi sote-järjestöille tehtäviin lahjoituksiin lohduksi verovähennysoikeuden.

Osa riihen linjauksista kuten ammattidiesel ja ajoneuvoveron alennus tulevat voimaan vasta seuraavalla hallituskaudella.

Orpon hallitus palauttaa energiaturpeen verotuen vuodesta 2027 alkaen. Päätöksen hintalappu on 8 miljoonaa euroa vuodessa. Myös turpeen varmuusvarastointia jatketaan vuoteen 2030 saakka.

Puolustukseen hallitus investoi muun muassa tulevaisuuden liikenneinfrahankkeiden sekä nopeammin vaikuttavien drooni-investointien muodossa.

– Me varmistamme sen, että puolustuksen määrärahat ovat Suomeen kohdistuvan uhka-arvion ja Naton edellyttämällä nousevalla uralla, Orpo sanoi.

NÄILLÄ näkymin Suomen puolustusbudjetti on nousemassa 3,2 prosenttiin bkt:sta vuoteen 2030 mennessä.

– Nämä miljardimäärät ovat valtavia. Erityisesti ne ovat valtavia tällaisessa tilanteessa, kun lähes kaikkialla on tiukkaa ja joudutaan tekemään säästöjä, Purra sanoi.

Myös hallituksen pienet puolueet saivat riihessä läpi omia toiveitaan. Åbo Akademin rahoitusta vahvistetaan RKP:n toiveesta vuositasolla 3 miljoonalla eurolla. Päätöstä perusteellaan yliopiston kansallisen ja ruotsinkielisen erityistehtävän turvaamisella. Lisäksi Svenska Teatern Helsingissä liitetään kansallisnäyttämöiden joukkoon.

KD sai opintotukeen toivomansa perheellisten opiskelijoiden asemaa parantavan uudistuksen. Opintotuen huoltajakorotukseen vaikuttaa jatkossa lasten lukumäärä. Nykyiseen huoltajakorotukseen tulee 30 euron lisäys jokaista seuraavaa lasta kohden.

Opposition arvostelemasta yhteisöveronalennuksesta hallitus piti riihessä odotetusti kiinni. Yhteisövero alenee ensi vuoden alusta 18 prosenttiin.