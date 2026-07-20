SRV: Emme olleet osapuoli Garden Helsingille myönnetyssä valtiontuessa

Rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsinki -monitoimiareenahanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, mikäli hanke siirtyy toteutusvaiheeseen.

Areenahanke valitsi SRV:n kumppanikseen kehittämistyöhönsä viime vuonna.

- SRV Yhtiöt Oyj ei ole Garden Helsinki -hankkeessa kiinteistökehittäjän tai rakennuttajan roolissa, eikä yhtiö ole ollut osapuoli hankkeen poliittisen päätöksenteon edistämisissä, yhtiön tiedotteessa kerrotaan.

Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuromistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen edistämisessä.

Kokkila on tukenut kokoomusta Iltalehden mukaan vuodesta 2010 lähtien ainakin 123 000 eurolla. Viimeksi keväällä 2025 Kokkiloiden perheen rahoitusyhtiö Afortus antoi 3 000 euroa pääministeri Petteri Orpon (kok.) alue- ja kuntavaalikampanjaan.

Kokkila on kiistänyt Iltalehdelle, että hän olisi millään tavalla mukana Garden-hankkeessa. Sen sijaan hän on mukana Helsinki Gardenin kanssa samaan aikaan kilpailevassa, Suvilahteen suunnitteilla olevassa tapahtuma-areenahankkeessa.

VALTIONEUVOSTO kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki -kiistan vuoksi. Kokouksen jälkeen iltapäivällä pääministeri Orpo vastaa median kysymyksiin.

Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki -hankkeelle myönnetystä ehdollisesta valtiontuesta. Tiedonannon jälkeen eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta.

Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle saadakseen Orpolta vastauksia areenahankkeen tuesta. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen ohi virkamiesvalmistelun.