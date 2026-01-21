Stubb: Grönlanti-kriisissä nähdään nyt liennytystä ja lietsontaa

Presidentti Alexander Stubb sanoo uskovansa, että EU ja Yhdysvallat onnistuvat lopulta ratkaisemaan erimielisyytensä Grönlannin hallinnasta, vaikka julkisten uhittelujen perusteella siltä ei ole näyttänyt. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Davosissa maailman talousfoorumin paneelikeskustelussa puhuneen Stubbin mielestä tällä hetkellä Grönlannin kiistassa on kaksi koulukuntaa, joista yksi haluaa lieventää tilannetta ja toinen haluaa eskaloida tilannetta lieventääkseen sitä.

Monissa EU-maissa poliitikot ovat vakuuttaneet vastaavansa Yhdysvaltain Grönlanti-valtaushaluihin ja tulliuhkailuihin yhtä kovilla keinoilla.

Stubb sanoi uskovansa, että osapuolet löytävät vielä tien ulos kiistasta.

Transatlanttiset suhteet Yhdysvaltain hallintoon ovat hänen mielestään nyt suorempia kuin koskaan aiemmin. Silti niissä on välillä ”kierrepalloja”.

PANEELIN aiheena oli Euroopan puolustuskyky.

Stubbilta kysyttiin, voiko Eurooppa puolustaa itseään ilman Yhdysvaltoja. Stubb vastasi kehumalla ainakin Suomen puolustusta, joka kykenee torjumaan Venäjän uhkaa.

Stubb huomautti myös, että puolustus täytyy käsittää laajasti ja Euroopan maissa tarvitaan pärjäämiseen myös siviilipuolustusta. Hän viittasi muun muassa Suomen väestönsuojeluun ja kokonaisturvallisuuden käsitteeseen.

VENÄJÄN kannalta sota Ukrainassa on Stubbin mielestä ollut täysi strateginen möhläys.

Sota lisäsi Naton jäsenmaiden määrää, eurooppalaisti Ukrainaa ja kasvatti Euroopan maiden puolustusbudjetteja.

Nyt Eurooppa kykenee puolustamaan itseään, Stubb vakuutti.