Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

21.1.2026 11:06 ・ Päivitetty: 21.1.2026 11:08

Stubb: Grönlanti-kriisissä nähdään nyt liennytystä ja lietsontaa

LEHTIKUVA / AFP
Stubb puhui Davosissa puolustusaiheisessa paneelissa keskiviikkona.

Presidentti Alexander Stubb sanoo uskovansa, että EU ja Yhdysvallat onnistuvat lopulta ratkaisemaan erimielisyytensä Grönlannin hallinnasta, vaikka julkisten uhittelujen perusteella siltä ei ole näyttänyt.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Davosissa maailman talousfoorumin paneelikeskustelussa puhuneen Stubbin mielestä tällä hetkellä Grönlannin kiistassa on kaksi koulukuntaa, joista yksi haluaa lieventää tilannetta ja toinen haluaa eskaloida tilannetta lieventääkseen sitä.

Monissa EU-maissa poliitikot ovat vakuuttaneet vastaavansa Yhdysvaltain Grönlanti-valtaushaluihin ja tulliuhkailuihin yhtä kovilla keinoilla.

Stubb sanoi uskovansa, että osapuolet löytävät vielä tien ulos kiistasta.

Transatlanttiset suhteet Yhdysvaltain hallintoon ovat hänen mielestään nyt suorempia kuin koskaan aiemmin. Silti niissä on välillä ”kierrepalloja”.

PANEELIN aiheena oli Euroopan puolustuskyky.

Stubbilta kysyttiin, voiko Eurooppa puolustaa itseään ilman Yhdysvaltoja. Stubb vastasi kehumalla ainakin Suomen puolustusta, joka kykenee torjumaan Venäjän uhkaa.

Stubb huomautti myös, että puolustus täytyy käsittää laajasti ja Euroopan maissa tarvitaan pärjäämiseen myös siviilipuolustusta. Hän viittasi muun muassa Suomen väestönsuojeluun ja kokonaisturvallisuuden käsitteeseen.

VENÄJÄN kannalta sota Ukrainassa on Stubbin mielestä ollut täysi strateginen möhläys.

Sota lisäsi Naton jäsenmaiden määrää, eurooppalaisti Ukrainaa ja kasvatti Euroopan maiden puolustusbudjetteja.

Nyt Eurooppa kykenee puolustamaan itseään, Stubb vakuutti.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
20.1.2026
Grönlanti kiristää Nato-maiden hermoja – ”Ei tällaista olisi voinut edes kuvitella””
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU