Stubb isännöi ensi viikolla JEF-kokousta – useita valtionjohtajia Helsinkiin

Presidentti Alexander Stubbin isännöimään JEF-maiden huippukokoukseen Helsinkiin saapuu ensi viikon torstaina johtajia useista puolustusyhteistyöhön osallistuvista maista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Joukossa on muun muassa Britannian pääministeri Keir Starmer, Hollannin pääministeri Rob Jetten sekä edustajat Pohjoismaista ja Baltian maista. Lisäksi Kanadan pääministeri Mark Carney ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuvat kokoukseen etäyhteyksin.

KANADA ei ole vielä liittynyt JEF-yhteistyöhön, mutta harkitsee sitä parhaillaan. Kanada torjui jäsenyyden vuonna 2014, mutta on sittemmin lämmennyt ajatukselle tiiviimmästä yhteistyöstä eurooppalaisten Nato-kumppanien kanssa, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Huippukokouksessa keskustellaan muun muassa JEF-maiden tuesta Ukrainalle ja Euroopan turvallisuustilanteesta. Osanottajat vierailevat päivän aikana Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivassa ja tutustuvat sen toimintaan.