Stubb: USA pysyy Euroopassa ja Nato vahvana

Presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä sotilaallisesti Euroopasta. Tshekissä vieraileva Stubb arvioi myös, ettei Nato ole heikentynyt, vaan liittokunta on vahvempi kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Stubb vastasi toimittajien kysymyksiin Tshekin presidentin Petr Pavelin kanssa yhteisessä lehdistötilaisuudessa, jonka muun muassa Ilta-Sanomat välitti verkkosivullaan.

Stubbin mukaan Natossa on käynnissä muutos taakanjaossa ja Eurooppa ottaa enemmän vastuuta puolustuksestaan Yhdysvalloilta. Hänen mukaansa Euroopassa pitää sopia siitä, miten lisääntynyt velvoite jaetaan maiden kesken.

- Sen ei pidä olla vain itäisen sivustan tehtävä, Stubb korosti.

Euroopan puolustuksen vahvistaminen on Stubbin mukaan hyvä perustelu myös sille, miksi vahva sotilasmahti Ukraina pitäisi saada mukaan Natoon ja EU:hun.

Kysymykseen Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä jotain Nato-maata vastaan Stubb vastasi arvioimalla, että se olisi Venäjän itsensä kannalta hyvin epäedullista.

- Minun mielestäni rima siihen on (Venäjälle) yksinkertaisesti liian korkealla – ei vain Suomen, vaan yleisesti koko liittokunnan osalta, Stubb sanoi.

STUBBIN ensimmäinen vierailupäivä päättyy maanantaina presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa, kerrottiin tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa. Vierailu jatkuu tiistaina yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat.

Lisäksi Stubb ja Pavel osallistuvat tiistaina Euroopan tulevaisuutta käsittelevään Europe as a Task -konferenssiin. Stubb pitää tilaisuudessa puheenvuoron Euroopan turvallisuudesta.