8.4.2026 11:51 ・ Päivitetty: 8.4.2026 11:51
Stubb vierailee ensi viikolla Kanadassa
Presidentti Alexander Stubb vierailee Kanadan Ottawassa ensi viikolla 14.-15. huhtikuuta. Työvierailullaan presidentti tapaa muun muassa Kanadan pääministeri Mark Carneyn.
Carneyn ja Stubbin keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Kanadan kahdenväliset suhteet, talous- ja turvallisuusyhteistyö, transatlanttiset suhteet, arktiset asiat sekä Lähi-idän tilanne ja Venäjän hyökkäysota Ukrainaan, tasavallan presidentin kanslia kertoo.
Vierailu alkaa tiistaina Kanadan kenraalikuvernööri Mary Simonin tapaamisella. Keskiviikkona Stubbin on tarkoitus puhua Carletonin yliopistolla.
Stubbin mukana Kanadan matkalla ovat muun muassa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.).
Yrityksistä mukana vierailulla ovat esimerkiksi Nokia, Sensofusion, Elisa ja Wärtsilä.
