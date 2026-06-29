Suomen ydinasemuutos kiukuttaa Venäjää: Kreml varoittaa vastatoimista

Venäjä on jälleen uhannut Suomea vastatoimilla ydinasepolitiikan muutosten takia. Suomi purki kesäkuussa lainsäädännöstään aiemmat ydinaserajoitukset, eikä kysynyt siihen Venäjän lupaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Venäläinen uutistoimisto Tass uutisoi maanantaina, että Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Marija Zaharovan mukaan Venäjä aikoo nyt ryhtyä poliittisiin ja sotilasteknisiin toimiin. Mitä ne käytännössä ovat, sitä Kremlin johto ei erittele.

Eduskunta hyväksyi ennen juhannusta lakimuutokset, jotka sallivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen. Presidentti vahvisti muutokset viime perjantaina.

Zaharova kutsui äänestystulosta ”sokean venäläisvihan voitoksi”.

JO MAALISKUUSSA Kreml lausui, että Suomen suunnitelmat keventää ydinaserajoituksia voisivat muodostaa uhan Venäjälle. Myös tällöin Kreml uhkaili Suomea vastatoimilla.

Tuolloin puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi valtionjohdon varautuneen siihen, että Venäjä ilmaisee vastalauseen Suomen lakiesitykselle.