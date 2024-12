Suomessa moni on kokenut tai havainnut kunniaväkivaltaa, etenkin nuorempien joukossa

Lähes joka kymmenes 16-74-vuotias on havainnut tai kokenut kunniaan liittyvää väkivaltaa Suomessa, kertoi Tilastokeskus perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kunniaväkivaltaa koetaan ja havaitaan eniten nuorimpien joukossa eli 16-34-vuotiaiden ikäryhmissä.

Kunniaan liittyvän väkivallan kokeminen ja havaitseminen on yleisintä ulkomaalaistaustaisten keskuudessa. Eniten sekä havaintoja että omakohtaisia kokemuksia on heistä vanhimmassa eli 55-74-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuoremmilla ulkomaalaistaustaisilla on kokemuksia vähemmän, mutta edelleen paljon.

Useampi kuin joka kymmenes alle 35-vuotias Suomessa tietää ainakin yhden uhrin tai tekijän, on itse kokenut kunniaväkivaltaa tai todistanut jonkun läheisen joutumista sen uhriksi.

- Kunniaan liittyvä väkivalta on kokoaan suurempi ilmiö, sillä suorien uhrien ja tekijöiden lisäksi se tavoittaa ison joukon muitakin henkilöitä. Puhutaan siis merkittävästä ongelmasta, jonka luoman varjon alla elää parhaillaankin suuri määrä ihmisiä, kertoi Tilastokeskuksen yliaktuaari Henna Attila tiedotteessa perjantaina.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen toteuttamaan väkivallan yleisyyttä väestötasolla mittaavaan Euroopan unionin Gender-Based Violence -tutkimukseen.

LISÄKSI tutkimuksessa käy ilmi, että Suomessa noin joka kymmenes nuori mies ajattelee tyttöjen sukuelinten silpomisen voivan olla hyväksyttävää tietyissä olosuhteissa.

Poikien ja miesten sukuelinten silpomiseen suhtaudutaan niin naisten kuin miesten keskuudessa keskimäärin sallivammin kuin tyttöjen.

Poikien ja miesten sukuelinten silpomisen tietyissä olosuhteissa hyväksyy keskimäärin 16 prosenttia naisista ja 18 prosenttia miehistä. Tyttöjen sukupuolielinten silpomisen hyväksyy taas 2 prosenttia naisista ja 3 prosenttia miehistä.

Sukupuolta enemmän suhtautumiseen vaikuttaa Tilastokeskuksen mukaan kuitenkin ikä. Vanhemmissa ikäryhmissä sekä poikien että tyttöjen sukuelinten silpomiseen suhtaudutaan huomattavasti kriittisemmin kuin nuoremmissa.