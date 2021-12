Suomessa nyt jo 5 omikrontapausta

Suomessa varmistettujen koronan omikronmuunnoksen tartuntojen määrä kohosi perjantaina viiteen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta löytyi iltaan mennessä kolme uutta varmistettua omikrontartuntaa, kertoi sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella oli aiemmin varmistunut yksi omikrontartunta, joten varmistuneiden tapausten määrä nousi siellä neljään. Lisäksi Suomessa oli aiemmin varmistunut yksi omikrontartunta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

Kaksi ensimmäistä Suomessa todettua omikrontartuntaa olivat peräisin viiden ihmisen seurueesta, joka oli saapunut Ruotsista, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra.

Perjantai-iltana varmistuneet kolme lisätartuntaa liittyvät viranomaisten mukaan ensimmäiseen Varsinais-Suomessa ilmoitettuun omikrontapaukseen.

- Tämä kolmikko ei kuitenkaan ollut mukana Ruotsissa käyneessä viiden ihmisen seurueessa, Rintala täydensi.

Rintala ei ottanut perjantaina STT:lle kantaa siihen, ovatko kolme uutta omikronin saanutta käyneet äskettäin ulkomailla.

Kaikkien oireet ovat lieviä

Kaikilla viidellä omikronin saaneella koronan aiheuttamat oireet ovat olleet lieviä. Kukaan heistä ei ole tarvinnut sairaalahoitoa.

Sairastuneet on määrätty eristykseen ja tartuntaketjujen selvitys jatkuu.

Ruotsista tulleen seurueen kolme muuta jäsentä on testattu. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella on Ruotsista saapuneesta matkaseurueesta kaksi henkilöä, jotka ovat saaneet koronatartunnan. Sairaanhoitopiiri arvioi, että on erittäin todennäköistä, että kyseessä ovat omikrontartunnat. Tulokset varmistuvat ensi viikon alkuun mennessä.

Seurueella kontakteja omilla asuinalueillaan

Ruotsista saapuneella seurueella on ollut kontakteja Suomeen paluun jälkeen omilla asuinalueillaan. THL kertoi, että paikalliset terveysviranomaiset kartoittavat altistuneita ja tekevät torjuntatoimia Varsinais-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla.

Pohjois-Savossa selvitettävät omikronepäillyt on asetettu eristykseen. Heidän kontaktinsa on selvitetty ja asetettu karanteeniin. Infektioylilääkäri Irma Koivulan mukaan altistuneita on yli 10 ja kaikki altistuneet on koronatestattu.

Helsingin omikrontartunnalle ovat altistuneet vain tartunnan saaneen perheenjäsenet, Hus kertoo.

Myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti, että siellä altistuneet on tavoitettu ja heidät on määrätty karanteeniin.

Viiden hengen seurue matkusti Ruotsista Suomeen lentäen. THL:n tiedossa ei ole, että matkan aikana olisi syntynyt altistumisia ulkopuolisille.

Omikronepäilyjä on tullut Suomessa myös muista lähteistä. Esimerkiksi Husin laboratoriossa on tutkinnassa seitsemän omikronepäilyä, joiden sekvensointi valmistuu ensi viikolla.