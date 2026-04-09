9.4.2026 13:19 ・ Päivitetty: 9.4.2026 13:19

Suomi haluaa EU:lta droonirahaa

SASU JÄRNSTEDT / LEHTIKUVA / STR

Suomi hakee EU-komissiolta 35 miljoonan euron lisärahoitusta, jolla hankittaisiin Rajavartiolaitokselle droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmiä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti rahoituksen hakemisesta torstaina.

Hankittavilla järjestelmillä parannettaisiin Suomen kykyä valvoa drooneja itärajalla ja Suomenlahdella. Samalla luotaisiin kykyä myös droonien torjuntaan, sisäministeriö kertoi tiedotteessa.

Hankinnat ajoittuisivat pääosin vuosille 2027-2029.

Haettavaa rahoitusta voitaisiin käyttää muun muassa laitteiden ja järjestelmien hankintaan sekä koulutukseen. EU-rahoitus kattaisi 90 prosenttia kustannuksista.

Komission avaaman rahoitushaun tavoitteena on auttaa EU-maita parantamaan valvontakykyään ulkorajoilla hankkimalla drooneja ja niiden torjuntajärjestelmiä. Rahoitusta on varattu yhteensä 250 miljoonaa euroa.

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
9.4.2026
Voittamaton Orpo on myytti, mutta vielä tilasto kestää vertailun Lipposeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
9.4.2026
”Britannia- ja Ranska-vetoiset hankkeet käynnissä” – Näin puolustusministeri kommentoi Trumpin uhkauksia
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
9.4.2026
Arvio: Yhteiskunnan hylkiöt hullussa maailmassa
Lue lisää

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

