Politiikka
9.4.2026 13:19 ・ Päivitetty: 9.4.2026 13:19
Suomi haluaa EU:lta droonirahaa
Suomi hakee EU-komissiolta 35 miljoonan euron lisärahoitusta, jolla hankittaisiin Rajavartiolaitokselle droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmiä.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti rahoituksen hakemisesta torstaina.
Hankittavilla järjestelmillä parannettaisiin Suomen kykyä valvoa drooneja itärajalla ja Suomenlahdella. Samalla luotaisiin kykyä myös droonien torjuntaan, sisäministeriö kertoi tiedotteessa.
Hankinnat ajoittuisivat pääosin vuosille 2027-2029.
Haettavaa rahoitusta voitaisiin käyttää muun muassa laitteiden ja järjestelmien hankintaan sekä koulutukseen. EU-rahoitus kattaisi 90 prosenttia kustannuksista.
Komission avaaman rahoitushaun tavoitteena on auttaa EU-maita parantamaan valvontakykyään ulkorajoilla hankkimalla drooneja ja niiden torjuntajärjestelmiä. Rahoitusta on varattu yhteensä 250 miljoonaa euroa.
