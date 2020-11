Supertaifuuni on katkonut sähkölinjoja, aiheuttanut tulvia ja maanvyörymiä – ainakin kymmenen kuollutta

Filippiineillä ainakin kymmenen ihmistä on kuollut vuoden tähän asti voimakkaimmaksi myrskyksi kuvaillun taifuunin seurauksena. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uhriluku voi edelleen kasvaa, sillä joitakin ihmisiä on vielä kateissa.

Goni-taifuuni rantautui supertaifuunina Catanduanesin saarelle. Sittemmin se heikentyi ja jatkoi matkaansa saarivaltion suurimmalle saarelle Luzonille, jossa sijaitsee myös Filippiinien pääkaupunki Manila.

Etelä-Kiinan merellä taifuunin odotetaan edelleen heikkenevän trooppiseksi myrskyksi.

Manilan lentokenttä suljettiin sunnuntaina aamupäivällä 24 tunnin ajaksi.

Maan ilmatieteen laitos ennusti etukäteen taifuunin pahiten riepottelemille alueille katastrofaalisia olosuhteita.

Taifuuni on katkonut sähkölinjoja, irrottanut talojen kattoja sekä aiheuttanut tulvia ja maanvyörymiä, jotka ovat haudanneet alleen useita koteja Luzonin eteläosissa. Lisäksi teitä on poikki tuulen kuljettamien oksien ja muiden kappaleiden sekä hiekan vuoksi.

Sadattuhannet ihmiset pakenivat kodeistaan taifuunin tieltä. Suurin osa heistä on siirtynyt evakuointikeskuksiin, mutta tuuli repi katon myös kahdesta evakuointikeskuksesta.

Ulkoministeriön tietojen mukaan Filippiineillä on parhaillaan vähän suomalaisia. Matkustusilmoituksia maahan on tehty 166, mutta todennäköisesti määrä on todellisuudessa vielä pienempi, ministeriön viestinnästä kerrottiin STT:lle.

Goni on voimakkaimpia maihin osuneita trooppisia hirmumyrskyjä mittaushistorian aikana, talousuutistoimisto Bloomberg kertoo. Jopa 87 metriä puuskissa puhaltanut tuuli teki Gonista voimakkaamman kuin vuoden 2016 Meranti tai vuoden 2013 Haiyan, jotka molemmat osuivat niin ikään Filippiineille.

Toistaiseksi tuhoisin on ollut vuoden 2013 Haiyan. Sen jäljiltä useita tuhansia ihmisiä kuoli tai katosi pelkästään Filippiineillä.

Viikko sitten Molave-taifuuni iski samalle alueelle, jota Goni nyt koettelee. 22 ihmistä sai Molaven vuoksi surmansa Filippiineillä.

Filippiineille osuu joka vuosi keskimäärin parikymmentä myrskyä ja taifuunia, jotka tuhoavat satoja, koteja ja infrastruktuuria. Nyt tilannetta vaikeuttaa entisestään koronaviruspandemia, jonka vuoksi esimerkiksi evakuointien toteuttaminen on tavallistakin monimutkaisempaa.