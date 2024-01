Suuret kauppaketjut, lukuisat hotellit ja ravintolat – PAM päätti laajoista lakoista

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt laajoista lakoista helmikuun alussa. Lakossa torstaina 1. helmikuuta on Suomen suurimmat kauppaketjut, lukuisia hotelleja ja ravintoloita, liikenneasemia sekä kiinteistö- ja siivouspalvelualan yrityksiä ympäri Suomea.

PAM toteaa tiedotteessaan, että Orpon-Purran hallitus on jo heikentänyt muun muassa työttömyysturvaa ja leikannut asumistuesta. Tämän lisäksi hallitus on vielä aikeissa helpottaa irtisanomista, rajoittaa lakko-oikeutta sekä muuttaa ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomaksi. Lisäksi työttömyysturvaan on tulossa vielä lisää leikkauksia, jotka osuvat palvelualoilla työskenteleviin kipeästi.

− Hallitus tyrkkää pienipalkkaiset ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän ulkopuolelle perusturvan varaan. Arviomme mukaan jopa 20 % palvelualojen työttömyyskassan työttömistä putoaa nopeasti peruspäivärahalle ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan suunnitellun porrastuksen vuoksi. Näin romutetaan koko ansioturvajärjestelmä, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.

− Työttömyysturvan leikkaukset eivät tuo lisää työpaikkoja, vaan niillä kurjistetaan työttömyyden kanssa jo muutenkin kamppailevien asemaa ja toimeentuloa entisestään.

TIEDOTTEESSA todetaan, että maan hallituksen ajamat mittavat sosiaaliturva- ja työelämäheikennykset eivät saa PAMin jäsenistössä kannatusta. PAMin Verianilla (ex-TNS-Kantar) marraskuussa teettämän kyselyn mukaan myös työikäiset suomalaiset vastustavat hallituksen leikkauksia muun muassa sosiaaliturvaan ja työelämään.

PAMin solmimien työehtosopimusten soveltamisaloilla työskentelee useampi kuin joka kuudes palkansaaja.

− Hallitusohjelman heikennykset tulevat koskettamaan heitä, heidän perheitään ja tuhansia heidän lisäkseen. Ihmiset menettävät satoja euroja lisää vielä edessä olevissa leikkauksissa, jos muutosta esityksiin ei tule. Aiotut leikkaukset eivät kannusta tai tue yksilöiden työnhakua, saati turvaa toimeentuloa. Köyhyys lisääntyy. Tätä ei voi hyväksyä.

− Siksi PAM ei näe muuta vaihtoehtoa kuin osoittaa mieltä ja poliittisella lakolla vedota hallitukseen aiottujen heikennysten muuttamisen puolesta, Rönni-Sällinen toteaa tiedotteessa.

PAM kertoo lakkokohteista tiedotteessaan.

PAM on lisäksi päättänyt osallistua SAK:n ja muiden kansalaisjärjestöjen järjestämään STOP nyt! -mielenilmaukseen 1. helmikuuta. Poliittinen mielenilmaus kattaa kaikki PAMin sopimusalat. PAMin mukaan kyseisenä päivänä se ei voi turvata työrauhaa millään PAMin sopimusalalla.