27.4.2026 07:08 ・ Päivitetty: 27.4.2026 07:10

Taas riidellään työajasta – puoluejohtajalta avaus: ”Arkivapaita voitaisiin lisätä”

iStock

Ikiliikkujalta näyttävä keskustelu arkipyhistä ja ylipäänsä työajan pituudesta velloo taas valtoimenaan.

Elinkeinoelämän keskusliiton entinen toimitusjohtaja Jyri Häkämies vaati viikonloppuna Helsingin Sanomissa, että suomalaisten työaikaa täytyy pidentää. Hänen mukaansda esimerkiksi keskustelu arkipyhistä ”on yhä ajankohtainen”.

Arkipyhien vähentäminen olisi Häkämiehen mukaan verrattavissa vuoden 2016 kilpailukykysopimuksen 24 palkattomaan lisätyötuntiin vuodessa.

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm tyrmää ehdotuksen, jossa maksajiksi joutuisivat taas kerran pelkästään työntekijät.

– Elinkeinoelämän keskusliiton toiveita on viety läpi toinen toisensa jälkeen. Kokoomuksen Jukka Kopra ja Karoliina Partanen sanoivat, etteivät he lähtisi rukkaamaan arkipyhävapaita uusiksi nyt. Kysymys kuuluukin: onko tämä EK:n toive kokoomuksen tavoite seuraavalla hallituskaudella, Malm kysyy tiedotteessaan.

Malm lupaa, että jos SDP on seuraavassa hallituksessa, puolue ei ulkoista hallitusohjelman kirjoittamista elinkeinoelämälle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela menee vielä pidemmälle ehdottomalla omassa tiedotteessaan, että työntekijöiden arkivapaita voitaisiin lisätä Suomessa, korvaamalla esimerkiksi viikonlopulle osuvat juhlapyhät maanantaille annettavalla ylimääräisellä arkivapaalla.

– Häkämiehen kaudella EK on saanut läpi melkein kaiken mitä on kehdannut pyytää, mutta tulokset ovat olleet Suomen talouden kannalta surkeita. Osinkojuhlat ovat jatkuneet, mutta luvattuja investointeja ja tuottavuuskasvua ei ole näkynyt.

Koskela esittää, että työajan lyhentäminen tulisi aloittaa jo seuraavalla vaalikaudella.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta väläytti aiemmin HS:ssa, että suomalaisten työaikaa lyhennetään jossain vaiheessa, mahdollisesti 2030-luvun puolivälin jälkeen.

– Se tuntuu ehkä tällä hetkellä kaukaiselta ajatukselta, kun julkisessa keskustelussa puhutaan pikemminkin työajan pidentämisestä. Mutta esimerkiksi Ruotsissa työnantajapuoli on jo lähtenyt käymään työajan lyhentämisestä alustavia keskusteluja palkansaajapuolen kanssa.

