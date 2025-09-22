Ulkomaat
22.9.2025 15:06 ・ Päivitetty: 22.9.2025 15:06
Taloustieteilijät vaativat valtioita tukemaan journalismia – ”Yleistä etua palveleva mediasektori on romahtamaisillaan”
Joukko johtavia taloustieteilijöitä vetoaa päättäjiin laatujournalismin auttamiseksi. Yhdentoista taloustieteilijän ryhmä varoittaa lausunnossaan, että yleistä etua palveleva mediasektori on romahtamaisillaan.
Allekirjoittajat toimivat yhdysvaltalaisissa ja eurooppalaisissa huippuyliopistoissa. Mukana ovat muun muassa Nobel-palkitut Joseph Stiglitz and Daron Acemoglu.
Lausunto on julkaistu Forum on Information and Democracyn verkkosivulla. Foorumissa on mukana muun muassa eri järjestöjä ja tutkimusinstituutteja.
Lausunnossa talousasiantuntijat huomauttavat menetettyjen työpaikkojen, pienenevien tulojen ja tekoälyn uhkaavan journalismia sekä vetoavat maiden hallituksiin, jotta ne ottaisivat mediaekosysteemin muovaamisessa nykyistä suuremman roolin.
Taloustieteilijät sanovat, että hallitukset eri puolilla maailmaa jahtaavat tekoälyunelmaa ja panevat toivonsa siihen, että teknologia tuo taloudellista vaurautta. Samalla päättäjät eivät lausunnon mukaan kuitenkaan investoi riittävästi riippumattomaan ja todenmukaiseen tietoon.
MEDIAYHTIÖIDEN perinteinen, mainostuloihin perustuva liiketoimintamalli on internetin myötä menettänyt mahtinsa. Metan ja Googlen kaltaiset yhtiöt vievät valtaosan verkkomainontaan käytetyistä rahoista, ja tekoälyohjelmien myötä mediayhtiöiden verkkosivuilta tietoa hakevien ihmisten määrä on vähentynyt.
Taloustieteilijöiden mukaan teknologiayhtiöt käyttävät yleistä etua palvelevien mediayhtiöiden tarjoamaa tietoa omaksi hyödykseen. He esittävät lausunnossaan, että yhteiskuntien on arvioitava uudelleen luotettavan tiedon yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa, minkä myötä hallitusten on syytä esimerkiksi myöntää valtionapua yleisen edun mediayhtiöille sekä suojella niitä lainsäädännön keinoin.
Lausunnon allekirjoittajat katsovat, että jos mitään ei tehdä, yleistä etua ajava journalismi näyttää romahtavan. Sillä olisi valtavia seurauksia niin taloudelle, yhteiskunnalle kuin demokratiallekin.
