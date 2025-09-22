Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

22.9.2025 15:06 ・ Päivitetty: 22.9.2025 15:06

Taloustieteilijät vaativat valtioita tukemaan journalismia – ”Yleistä etua palveleva mediasektori on romahtamaisillaan”

iStock
Lausunnon allekirjoittajat katsovat, että jos mitään ei tehdä, yleistä etua ajava journalismi näyttää romahtavan.

Joukko johtavia taloustieteilijöitä vetoaa päättäjiin laatujournalismin auttamiseksi. Yhdentoista taloustieteilijän ryhmä varoittaa lausunnossaan, että yleistä etua palveleva mediasektori on romahtamaisillaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Allekirjoittajat toimivat yhdysvaltalaisissa ja eurooppalaisissa huippuyliopistoissa. Mukana ovat muun muassa Nobel-palkitut Joseph Stiglitz and Daron Acemoglu.

Lausunto on julkaistu Forum on Information and Democracyn verkkosivulla. Foorumissa on mukana muun muassa eri järjestöjä ja tutkimusinstituutteja.

Lausunnossa talousasiantuntijat huomauttavat menetettyjen työpaikkojen, pienenevien tulojen ja tekoälyn uhkaavan journalismia sekä vetoavat maiden hallituksiin, jotta ne ottaisivat mediaekosysteemin muovaamisessa nykyistä suuremman roolin.

Taloustieteilijät sanovat, että hallitukset eri puolilla maailmaa jahtaavat tekoälyunelmaa ja panevat toivonsa siihen, että teknologia tuo taloudellista vaurautta. Samalla päättäjät eivät lausunnon mukaan kuitenkaan investoi riittävästi riippumattomaan ja todenmukaiseen tietoon.

MEDIAYHTIÖIDEN perinteinen, mainostuloihin perustuva liiketoimintamalli on internetin myötä menettänyt mahtinsa. Metan ja Googlen kaltaiset yhtiöt vievät valtaosan verkkomainontaan käytetyistä rahoista, ja tekoälyohjelmien myötä mediayhtiöiden verkkosivuilta tietoa hakevien ihmisten määrä on vähentynyt.

Taloustieteilijöiden mukaan teknologiayhtiöt käyttävät yleistä etua palvelevien mediayhtiöiden tarjoamaa tietoa omaksi hyödykseen. He esittävät lausunnossaan, että yhteiskuntien on arvioitava uudelleen luotettavan tiedon yhteiskunnallista ja taloudellista arvoa, minkä myötä hallitusten on syytä esimerkiksi myöntää valtionapua yleisen edun mediayhtiöille sekä suojella niitä lainsäädännön keinoin.

Lausunnon allekirjoittajat katsovat, että jos mitään ei tehdä, yleistä etua ajava journalismi näyttää romahtavan. Sillä olisi valtavia seurauksia niin taloudelle, yhteiskunnalle kuin demokratiallekin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
20.9.2025
Eläkkeisiin löytyi rahaa, vanhushoivaan ei – miksi puskuri jäi rakentamatta?
Lue lisää

Elina Pylkkänen

Kolumnit
20.9.2025
Suomi tarvitsee lisää elvistelyä – epäonnistuminenkin voi olla menestys
Lue lisää

Eeli Vilhunen

Teatteri ja Tanssi
22.9.2025
Arvio: Nobel-kirjailijan romaanista tehtiin teatteriesitys, joka on mustaa huumoria tihkuva murhamysteeri
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU