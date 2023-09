Tämä on vuodessa yli 700:n suomalaisen kuolinsyy

Tänään sunnuntaina Suomessakin vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päivän tavoitteena on lisätä tietämystä itsemurhista, levittää tietoa ja vähentää itsemurhiin liittyvää leimautumista, kertoo mielenterveysalan kansalaisjärjestö Mieli ry.

Päivän tarkoituksena on järjestön mukaan myös tuoda esille sanomaa siitä, että itsemurha on estettävissä, itsetuhoisiin ajatuksiin on saatavissa apua ja itsemurhasta voidaan puhua turvallisesti.

Mieli ry:n mukaan vuonna 2021 itsemurhaan kuoli Suomessa 747 ihmistä. Toisaalta vielä 1990-luvun alussa ennen lamaa määrä oli yli kaksinkertainen, joten parannusta on tapahtunut paljon.

Silti edelleen Suomessa kuolee vuosittain itsemurhiin yli kolme kertaa niin paljon ihmisiä kuin tieliikenteessä.

SUOMI on myös EU:n itsemurhatilastojen yläpäässä. Vain Liettua, Slovenia, Unkari, Belgia ja Viro ovat tilastossa Suomea edellä.

Itsemurhien ehkäisypäivää on vietetty Suomessa vuodesta 2003 lähtien.

Kriisipuhelin päivystää suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Lisäksi netissä keskusteluapua antavat verkkokriisikeskus Tukinet ja Sekasin-chat.