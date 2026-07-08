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Ulkomaat

8.7.2026 06:04 ・ Päivitetty: 8.7.2026 06:04

Tanska: Grönlanti ei edelleenkään ole myytävänä

LEHTIKUVA / AFP
Grönlantilaisia osoittamassa mieltään Yhdysvaltain uuden Nuukin-edustuston luona.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen harmittelee, että Yhdysvalloilla on yhä haluja ottaa Grönlanti haltuunsa. Hänen mukaansa myös Tanskan kanta on selkeä eli että Grönlanti ei ole kaupan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Frederiksen kommentoi keskiviikkona presidentti Donald Trumpin eilisiä Grönlanti-puheita saapuessaan Naton huippukokoukseen Ankarassa.

Trump toisteli, miten Tanska ei muka pystyisi turvaamaan strategisesti tärkeää Grönlantia tarpeeksi, ja siksi Yhdysvaltain pitäisi ottaa saari itselleen. Puheesta uutisoi muun muassa CNN. Trumpin mukaan sekä Kiina että Venäjä olisivat lisänneet läsnäoloaan alueella.

ANKARASSA pääministeri Frederiksen toisti toivovansa, että kaikki – myös liittolaiset – kunnioittaisivat grönlantilaisten tahtoa ja Tanskan itsemääräämisoikeutta.

Erikseen kysyttäessä Frederiksen myös vakuutti Tanskan olevan valmis puolustamaan Grönlantia asein mitä tahansa hyökkäystä vastaan.

Tammikuussa, kun Yhdysvaltain Grönlanti-tavoitteluhuhut olivat kovimmillaan, Tanskan yleisradion mukaan maan asevoimat siirsi alueelle taisteluvarusteisia sotilaita, joilla oli mukanaan jopa räjähteitä Grönlannin kriittisten kohteiden ansoittamiseksi ja murrostamiseksi.

Tänä kesänä Tanska on kertonut lähettävänsä elokuussa Grönlantiin ensimmäiset uudenaikaiset varusmiesyksikkönsä.

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