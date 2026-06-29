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Ulkomaat

29.6.2026 05:20 ・ Päivitetty: 29.6.2026 05:21

Tanskan hallitus pohtii lisävapauksia Grönlannille ja Färsaarille

iStock
Turisti Färsaarilla Mulafossurin vesiputouksen luona.

Tanskan uusi hallitus alkaa lämmetä Grönlannin ja Färsaarten toiveille itsehallinnon laajentamisesta. Alueet haluaisivat muun muassa päättää itse ulkopolitiikastaan, kertoi Tanskan yleisradioyhtiö DR sunnuntaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tanskan uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että Grönlannin ja Färsaarien kanssa aiotaan keskustella ulkopoliittisen toimivallan lisäämisestä. Uusi hallitus esiteltiin kesäkuun alussa.

- Kun uskallamme kulkea uusia polkuja, se vahvistaa maidemme välistä yhteistyötä. Emme kuitenkaan ole vielä saavuttaneet tavoitettamme, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoo DR:lle kirjallisessa vastauksessaan.

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen sanoi DR:lle pitävänsä myönteisenä sitä, että Tanskan hallitus on ilmaissut halua selvittää itsenäisyyden lisäämistä.

- Tästä on Färsaarilla poliittinen yksimielisyys, joten olemme siitä iloisia. Siksi odotan innolla vuoropuhelua pääministerin kanssa, jotta voimme konkretisoida asiaa, sanoo puolestaan Färsaarten pääministeri Beinir Johannesen.

Asiasta Suomessa uutisoi aiemmin Yle.

TANSKALAISTEN perustuslain ja Grönlannin itsehallintolain mukaan Tanskan hallitus päättää koko kuningaskunnan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

DR:n mukaan hallitus voi tehdä aikanaan perustuslaista päivitetyn tulkinnan, eikä lakia tarvitse välttämättä muuttaa.

Jo viime syyskuussa Tanskassa tehtiin merkittävä päätös, jonka avulla Färsaaret voi olla Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsen omissa nimissään ilman, että Tanskan perustuslakia rikotaan.

Kolmen Tanskan korkeimman oikeuden tuomarin päätöksellä tehtyä muutosta voidaankin käyttää vipuvoimana ulkopoliittisen toimijuuden lisäämiseksi Grönlannille ja Färsaarille.

Ongelmana voi kuitenkin olla se, että monet kansainväliset järjestöt ottavat jäsenikseen vain itsenäisiä valtioita.

Yhdysvalloissa Donald Trumpin hallinto on jatkanut vihjailuja Grönlannin haltuunotosta, perustellen tätä silläkin että osavaltiossa grönlantilaisilla olisi enemmän oikeuksia oman hallintonsa järjestämiseen kuin nyt.

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