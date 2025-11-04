Teboil-kauppiaat: Monelta meistä lähtee elinkeino alta

Polttoaineketju Teboilin kauppiasyhdistys pelkää, että ketjun asemat joutuvat keskeyttämään liiketoimintansa kokonaan, ellei tilanne korjaannu lähipäivinä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Raitinpää kertoo STT:lle saavansa jatkuvasti ja valtavasti yhteydenottoja kauppiailta, jotka ovat huolissaan tilanteestaan.

- Jokaisen kanssa käyn saman keskustelun aiheesta. Miten tämä voi vaikuttaa meihin yrittäjinä niin paljon ja meidän työntekijöihimme? Pahimmassa tapauksessa pitää lyödä lappu luukulle ja tehdä konkurssihakemus, koska menee elinkeino alta.

Raitinpään mukaan pahinta on epävarmuus tulevasta. Hänellä ei ole vastauksia.

- Asiakkaat tsemppaavat, kannustavat ja kyselevät. Työntekijät kyselevät, media kyselee, kumppanit kyselevät. Mutta ei sitä varmaa tietoa oikein kenelläkään tunnu olevan.

Teboilin kriisin taustalla ovat Yhdysvaltojen ja Britannian asettamat pakotteet Teboilin venäläiselle emoyhtiölle Lukoilille. Lukoil ilmoitti viime viikolla, että se on sopinut kansainvälisten omistustensa myymisestä venäläistaustaiselle Gunvorille. Kaupan toteutuminen vaatii ainakin Yhdysvaltojen pakoteviranomaisen hyväksynnän.

- Sitä varmaan jokainen meistä odottaa, että tulisi päätöksiä, esimerkiksi Yhdysvaltojen nuijankopautuksen muodossa.

KAUPPIAILLA on monenlaisia sopimuksia emoyhtiön kanssa. Raitinpään mukaan omistajakauppiaat harjoittavat liiketoimintaansa omissa kiinteistöissään, vuokrakauppiaat Teboilin omistamilla asemilla.

Jokainen kauppias on tukalassa tilanteessa, mutta etenkin he, joiden rahaliikenne on käytännössä keskeytynyt kriisin vuoksi.

- Yhtiön hyvitykset, jotka kuuluvat kauppiaille, eivät nyt pääse läpi. Ne maksut ovat jäissä. Finanssivalvonta ei päästä yhtiön maksamia rahoja läpi, vaikka ne kuuluvat meille, kun maksu on tullut esimerkiksi autopesusta tai lounaasta.

Raitinpään mukaan Teboil-kauppiaiden kannalta tärkein asia olisi, että pankit vapauttaisivat maksuliikenteen Teboilin suunnasta kauppiaille.

- Jokainen ymmärtää, että jos liikevaihto on 100 000 euroa kuukaudessa, se on 25 000 euroa viikossa ja jos on viikon liikevaihto jumissa, se vaikuttaa väistämättä kaikkeen.

EMOYHTIÖ Teboil on pyytänyt viranomaisilta ja pankeilta apua yhtiön maksuliikenteen ongelmiin. Yhtiön mukaan pankkien pitäisi antaa maksuliikenteen toimia normaalisti Yhdysvaltain pakotteiden siirtymäajan mukaisesti eli 21. marraskuuta asti.

”Finanssivalvonta ei päästä yhtiön maksamia rahoja läpi”

Viime viikolla pankkien ja vakuutusyhtiöiden etujärjestö Finanssiala ry ärähti tiedotteellaan, että Teboililta on harhaanjohtavaa vedota pankkeihin ja Finanssivalvontaan, jotta ne tukisivat sitä maksuista suoriutumisessa.

Teboil-kauppiaat lähettivät tiistaina medialle tiedotteen, jossa yhdistys vetosi etenkin Finanssivalvontaan ja Suomen Pankkiin, että pakotteiden ulkopuolella olevien yrittäjien maksuliikenne saataisiin suomalaispankeissa toimimaan.

Raitinpää kertoo STT:lle, että yhdistys on ottanut yhteyttä myös päättäjiin ahdinkonsa helpottamiseksi.

- Olemme yrittäneet vaikuttaa Finanssivalvontaan, työ- ja elinkeinoministeriöön, eduskuntaryhmien puheenjohtajiin, valtioneuvostoon ja Suomen Pankkiin, että saisimme maksuliikenteen käyntiin siirtymäajan ajaksi.

Raitinpää kertoo kauppiaiden ymmärtävän seuraukset ja pankkien ratkaisut, jos Teboil pysyy Lukoilin omistuksessa, mutta siirtymävaihe närästää.

- Miksi meidät on ajettu tämmöiseen nurkkaan? Emme voi käsittää sitä, miksi meidän rahojamme pidetään siellä ja miksi me joudumme maksuvaikeuksiin, hän kertoo.

- Pahimmassa tapauksessa emme pysty maksamaan palkkoja työntekijöille. Jokaiselle yrittäjälle on kunnia-asia, että saamme tilipäivänä työntekijälle palkan maksettua.

Suomen Pankki sanoi tiistaina STT:lle, ettei se lähde kommentoimaan Teboilin vetoomusta. Finanssivalvonta julkaisi pian STT:n soiton jälkeen verkkosivuilleen uutisen, jossa se sanoo seuraavansa valvottaviensa toimintaa pakotteiden suhteen.

- Finanssivalvonta jatkaa myös tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi, tiedotteessa sanotaan.

Muuten Finanssivalvonta sanoo, ettei sillä ole lisättävää aiempaan tiedottamiseensa asiasta.

KAUPPIAIDEN pyörittämiä Teboil-asemia on Raitinpään arvion mukaan noin 80 ja kauppiaita noin 50-60, sillä osalla yrittäjistä on useampi kuin yksi asema.

Raitinpään mukaan keskusteluyhteys Teboilin pääkonttoriin on pysynyt avoimena koko ajan, mutta tietoa ei ole herunut.

- Heilläkään ei ole meille suoria vastauksia päivämäärinä, että miten tämä homma etenee.

STT ei ole onnistunut tiistaina tavoittamaan Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flycktiä kommentoimaan yrityksen maksuliikenteen tilannetta.

Teksti: STT / Merja Kallikari, Aliisa Uusitalo