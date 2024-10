”Teiltä on tulossa kaksoisisku hoitoonpääsyyn” – terveydenhuollon tilanne puhutti kyselytunnilla

Eduskunnan kyselytunnilla oppositio hiillosti hallitusta ihmisten hoitoon pääsystä. Tapetille nousivat niin hoitotakuun lyhentäminen kuin asiakasmaksujen korottaminen. Demokraatti Demokraatti

Kyselytunnin avannut kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) kysyi ministeri Kaisa Juusolta (ps.), miksi hallitus leikkaa hoitotakuusta ja vaikeuttaa ihmisten hoitoonpääsyä. Hallitus pidentää hoitotakuuta nykyisestä kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Nurminen kuvasi kansalaisten luottamuksen julkiseen terveydenhuoltoon romahtaneen.

– Eikä se yksissään riitä, samalla te teette valtavat korotukset asiakasmaksuihin vuodenvaihteessa. Lääkärikäynnin hinnat nousevat 22,5 prosenttia, poliklinikkamaksut nousevat 45 prosenttia. Nämä nostot ovat täysin irtaantuneita todellisuudesta, koska meillä on jo nyt 440 000 asiakasmaksua perinnässä, Nurminen sanoi.

Nurminen huomautti, että jopa Husin lastensairaalasta on kerrottu, että niiden perheiden osuus on kasvanut, joiden sairaalamaksut joutuvat perintään.

– Sairaiden lasten vanhemmatko ulosottoon? Me emme hyväksy tällaista ihmisten nöyryyttämistä, emmekä tätä äärimmäisen hädän sivuuttamista. Ymmärrättekö te, että näin merkittävät maksujen nostot ovat monelle este päästä hoitoon?

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen muistutti, että kyselyiden mukaan suomalaisille terveys on tärkeä asia ja ajoissa hoitoon pääsyä arvostetaan.

– Teiltä on tulossa kaksoisisku nimenomaan hoitoonpääsyyn. Ensinnäkin te romutatte toimivan hoitotakuun eli pistätte kansalaiset kolmen kuukauden hoitojonoihin. Ja toiseksi vuodenvaihteessa on tulossa ennätykselliset, kymmenien prosenttien korotukset asiakasmaksuihin, joka muodostaa monelle tavalliselle kansalaiselle esteen hakeutua hoitoon, Tuppurainen sanoi.

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen kuvasi hallituksen budjettiesityksen kurittavan sairaita ihmisiä törkeällä tavalla. Vihreiden Bella Forsgrén puolestaan totesi hallituksen päätösten vaarantavan kansalaisten yhdenvertaisen hoitoonpääsyn.

– Kivut ja vaivat eivät jonottamalla katoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hoitoonpääsy on parantunut hyvinvointialueilla hoitotakuun tiukentamisen seurauksena, mutta tämän myönteisen kehityksen hallitus nyt katkaisee, Forsgrén sanoi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

MINISTERI Kaisa Juuso huomautti vastauksissaan, että hyvinvointialueet saavat ensi vuonna 2,2 miljardia euroa lisää rahaa. Hän myös muistutti, että hyvinvointialueilta itseltään on tullut toiveita siitä, että säädöksiä ja velvoitteita puretaan. Hän nosti esiin myös sen, että nousevia kustannuksia täytyy pystyä hillitsemään.

– Minä uskon, että kansalaiset ymmärtävät Suomen taloudellisen tilanteen tässä hetkessä, vaikka oppositio ei sitä ymmärrä, mutta minä uskon, että kansalaiset kyllä ymmärtävät, Juuso sanoi.

Asiakasmaksuista hän painotti, että kyse on maksimimaksuista.

– Hyvinvointialueilla on mahdollisuus kohtuullistaa maksuja, mikäli potilaan maksukyky on niin huono, ettei hän näitä pysty maksamaan. Totta kai niistä pitää pystyä hyvinvointialueiden kanssa neuvottelemaan ja ihan viimesijaisesti toimeentulotukena ne saadaan, hän sanoi.

Hoitotakuun palautus kolmeen kuukauteen tarkoittaa Juuson mukaan 96 miljoonan euron säästöjä. Hän muistutti, että alle 23-vuotiaiden hoitotakuu pysyy yhä neljässätoista vuorokaudessa. Juuso nosti esiin myös sen, että hoitoon pääsy on parantunut erilaisten digitaalisten etävastaanottojen käyttöönoton ansiosta. Hän myös painotti, että hoidon tarpeen arviointi on Suomessa ammattitaistoista.

– Täytyy muistaa se, että kun hyvinvointialueilla on paremmat mahdollisuudet tehdä priorisointia ja päättää sillä perusteella, kenellä on kaikkein kiireisin tarve päästä hoitoon, he myöskin pystyvät satsaamaan juuri heidän hoitonsa jatkuvuuteen ja vaikuttavuuteen eri tavalla. Eli ei tarvitse keskittyä pelkästään siihen, että jokaikisen on päästävä sen kahden viikon sisällä, vaan voidaan katsoa, mikä on se hoidon tarve